В Уфе возбудили уголовное дело по факту халатности в школе, где напали на учениц

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Иглинском районе по факту инцидента в школе, где пострадали две школьницы, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Днем ранее, 5 апреля, семиклассница принесла в школу нож, с которым позднее набросилась на двух своих одноклассниц. Обе девочки получили различные травмы — им оказали медицинскую помощь. На данный момент их жизни ничто не угрожает.
По версии следствия, указанное происшествие стало возможным в том числе вследствие небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся на территории школы.
В настоящее время следователями и криминалистами проводится запланированный объем следственных действий, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.
Отметим, что, по информации регионального Минобра, нападавшая девочка состояла на учете у психолога. В частности, с ней проводилась профилактическая работа в течение года. Теперь работа школьного психолога будет проанализирована, а в самом министерстве создана комиссия по выявлению причин произошедшего в школе.
Помимо этого региональная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при организации условий для безопасного пребывания учащихся в школе, где произошел инцидент. В ходе проверки в школе выявлены нарушения, касающиеся непринятия мер по обеспечению безопасных условий пребывания учащихся. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Как отметили в ведомстве, в соответствии с требованиями законодательства образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся, работников. Помимо этого прокуратура также внесла представление главе администрации района.