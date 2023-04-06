В Уфе возбудили уголовное дело по факту халатности в школе, где напали на учениц

Отметим, что, по информации регионального Минобра, нападавшая девочка состояла на учете у психолога. В частности, с ней проводилась профилактическая работа в течение года. Теперь работа школьного психолога будет проанализирована, а в самом министерстве создана комиссия по выявлению причин произошедшего в школе.