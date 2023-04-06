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В Уфе укрепили оставшиеся три купола мечети «Ар-Рахим»

6 апреля 2023, 10:37
Фото: 1MI
В середине марта один куполов минарета не выдержал сильные порывы ветра и рухнул.

Стало известно, что оставшиеся три купола минарета мечети Ар-Рахим в Уфе были укреплены, в том месте, в котором сломался четвертый. Работы проводила компания ЗАО «Грант»,

Как сообщили Mkset в пресс-служба Духовного управления мусульман Башкирии, упавший купол будет изготовлен и возведен обратно в течение 1-2 месяцев.

Напомним, что рухнул купол минарета 13 марта во время непогоды в Уфе. К счастью в происшествии никто не пострадал. Однако председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер, а инженерный просчет.

Произошедшее жители Башкирии активно обсуждали в социальных сетях и предполагали, что это мог быть «дурной знак». Подобные настроения глава Башкирии назвал «глупыми предрассудками» и напомнил, что суеверие является грехом.

Что касается полного завершения строительства мечети Ар-Рахим, то Радий Хабиров попросил не подходить к нему с этим вопросом ни в 2023, ни в 2024 и ни в 2025 годах. Средств на данные цели - нет.

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#Элина Сайфранова#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
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