В природном парке Башкирии загорелась сухая трава на площади 30 га

Сегодня, 6 апреля, загорелась сухая трава на территории природного парка «Аслы-Куль». Площадь возгорания составила 30 га, к счастью, пожар удалось быстро локализовать и сберечь ценные участки парка. Об этом сообщает министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.