В природном парке Башкирии загорелась сухая трава на площади 30 га

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Published Сегодня, 05:48
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Сегодня, 6 апреля, загорелась сухая трава на территории природного парка «Аслы-Куль». Площадь возгорания составила 30 га, к счастью, пожар удалось быстро локализовать и сберечь ценные участки парка. Об этом сообщает министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.
Власти просят туристов придерживаться установленных правил поседения природных парков, а также соблюдать меры безопасности.
— Любое возгорание, особенно на особо охраняемой природной территории, может нанести непоправимый вред нашей флоре и фауне, — добавил министр.
Напомним, что первый природный пожар в Башкирии произошел еще 29 марта в Кушнаренковском районе неподалеку от озера Ильмурзино.