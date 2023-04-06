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В природном парке Башкирии загорелась сухая трава на площади 30 га

6 апреля 2023, 05:48
Фото: 1MI
Пожар произошел на территории природного парка «Аслы-куль».

Сегодня, 6 апреля, загорелась сухая трава на территории природного парка «Аслы-Куль». Площадь возгорания составила 30 га, к счастью, пожар удалось быстро локализовать и сберечь ценные участки парка. Об этом сообщает министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Видео: Нияз Фазылов // Telegram

Власти просят туристов придерживаться установленных правил поседения природных парков, а также соблюдать меры безопасности.

— Любое возгорание, особенно на особо охраняемой природной территории, может нанести непоправимый вред нашей флоре и фауне, — добавил министр.

Напомним, что первый природный пожар в Башкирии произошел еще 29 марта в Кушнаренковском районе неподалеку от озера Ильмурзино. 

Первый природный пожар произошел в Башкирии сегодня, 29 марта
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