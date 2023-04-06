В больницах Салавата внедряют технологии искусственного интеллекта

«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Кроме того, по видеоконференцсвязи медицинский работник сможет получить консультацию смежных специалистов, а также отправить медицинские данные c приборов для обработки искусственным интеллектом и постановки диагноза в учреждения регионального уровня или Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) СберМедИИ.