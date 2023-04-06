В больницах Салавата внедряют технологии искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:01
Аппарат для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации главному врачу Центральной городской больницы Салавата Ильшату Яппарову передал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. Вручение состоялось в больнице 5 апреля.
«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Кроме того, по видеоконференцсвязи медицинский работник сможет получить консультацию смежных специалистов, а также отправить медицинские данные c приборов для обработки искусственным интеллектом и постановки диагноза в учреждения регионального уровня или Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) СберМедИИ.
— Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» настоящий прорыв в области медицины, который для Башкирии, где много удаленных населенных пунктов, имеет особую важность, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
— Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» уже внедрили в повседневную работу первичного звена здравоохранения в 25 регионах России. Комплекс покрывает до 80% проводимых обследований во время первого этапа диспансеризации и скрининга населения. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований, помогает своевременно выявить пациентов с патологиями, не допустить развития хронических заболеваний, — подчеркнула главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) СберМедИИ Наталья Филимонова.
Приборы и интегрированная в комплекс система поддержки принятия врачебных решений имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора. В 2023 году аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» также получил регистрационное удостоверение от Росздравнадзора по второму классу потенциального риска.
Оборудование комплекса интегрируется с медицинскими информационными системами (МИС и РМИС), это экономит время врача на заполнении электронных медкарт и позволяет оперативно отправлять обследования по защищенным каналам связи лечащему врачу и на платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ.