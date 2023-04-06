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Published Сегодня, 14:01

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В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика прямо в здании школы

6 апреля 2023, 14:01
Фото: 1MI
В ходе драки, которую школьники затеяли на перемене, один из них почувствовал недомогание и позднее скончался

Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего мальчика в школе №18 города Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 6 апреля. На перерыве между занятиями двое школьников затеяли драку, в ходе которой одному из её участников стало плохо. Ученики и педагоги попытались помочь мальчику и вызвали скорую помощь. Однако по прибытии медики вынуждены были констатировать смерть мальчика.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования также будет проверена полнота принимаемых мер работниками образовательного учреждения по обеспечению безопасности учащихся на территории школы, по результатам ответственным должностным лицам будет дана правовая оценка.

По предварительным данным, у мальчика не было заболеваний, которые бы могли стать причиной смерти. Mash Batsh отмечает, что у погибшего ребенка не было родителей — его опекуном была бабушка.

Напомним, что буквально вчера, 5 апреля, в селе Иглино 13-летняя девочка напала с ножом на двух одноклассниц. К счастью, пострадавшие получили медпомощь, и не нуждаются в госпитализации. Сам инцидент попал в обзор камер видеонаблюдений. Известно, что нападавшая девочка в течение года состояла на учёте у психолога.

Также в настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту халатности в общеобразовательном учреждении. По версии следствия, указанное происшествие стало возможным, в том числе, вследствие небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся на территории школы.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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