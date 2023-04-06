В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика прямо в здании школы

Напомним, что буквально вчера, 5 апреля, в селе Иглино 13-летняя девочка напала с ножом на двух одноклассниц. К счастью, пострадавшие получили медпомощь, и не нуждаются в госпитализации. Сам инцидент попал в обзор камер видеонаблюдений. Известно, что нападавшая девочка в течение года состояла на учёте у психолога.