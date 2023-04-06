В Башкирии суд взял под стражу мужчину, который порубил топором 12-летнего мальчика

Напомним, что вечером 2 апреля в Стерлибашевском района 27-летний мужчина на почве личной неприязни схватил топор и нанес 12-летнему мальчику множество ударов. После чего подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, а после попытался скрыться с места происшествия. На улице его нашли прохожие и доставили в больницу, куда уже прибыли сотрудники полиции.