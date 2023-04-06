В Башкирии суд взял под стражу мужчину, который порубил топором 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Городской суд Стерлитамака избрал меру пресечения 27-летнему мужчине, который накануне напал с топором на 12-летнего мальчика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушении на убийство малолетнего ребенка».
Так, подозреваемый был взят под стражу до 3 июня 2023 года. Постановление суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, что вечером 2 апреля в Стерлибашевском района 27-летний мужчина на почве личной неприязни схватил топор и нанес 12-летнему мальчику множество ударов. После чего подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, а после попытался скрыться с места происшествия. На улице его нашли прохожие и доставили в больницу, куда уже прибыли сотрудники полиции.
Между тем, 12-летний мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, по информации министра здравоохранения РБ, ребенок потерял более 40% крови Операция длилась всю ночь. Уже 4 апреля мальчика на вертолете доставили в Уфу, где он был подключен к аппарату ИВЛ в реанимационном отделении.