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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Ильвиром Исмагиловым

6 апреля 2023, 03:22
Об этом сообщает администрация Уфимского района.

В Уфимском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине ефрейтором Ильвиром Исмагиловым. Дома его ждали жена и сын. 

Как сообщает администрация муниципалитета, мужчина родился в деревне Алексеевка, после армии он устроился работать в Росгвардию.

Известно также, что Ильвир Исмагилов увлекался футболом и в составе команды «Альтаир» мриеимал участие в районных, республиканских и всероссийских играх, также был членом сборной Уфимского района по футболу. 

Посмертно Ильвир Исмагилов был награжден Орденами мужества и генерала Шаймуратова.

Фото: Уфимский район Республики Башкортостан//Vk.com
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