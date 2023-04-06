В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Ильвиром Исмагиловым

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:24
В Уфимском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине ефрейтором Ильвиром Исмагиловым. Дома его ждали жена и сын.
Как сообщает администрация муниципалитета, мужчина родился в деревне Алексеевка, после армии он устроился работать в Росгвардию.
Известно также, что Ильвир Исмагилов увлекался футболом и в составе команды «Альтаир» мриеимал участие в районных, республиканских и всероссийских играх, также был членом сборной Уфимского района по футболу.
Посмертно Ильвир Исмагилов был награжден Орденами мужества и генерала Шаймуратова.