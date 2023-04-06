Ураган: в Уфе дворники придумали оригинальный способ борьбы с пылью

Напомним, что в ноябре прошлого года мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявлял, что город принял решение оказаться от песка в качестве борьбы с гололедом. Мотивировалось это тем, что улицы из-за этого становятся коричневыми, а по весне город и вовсе задыхается в пыли. Тем не менее, за окном пыльный апрель, а о том, как власти боролись со льдом вспоминаем здесь.