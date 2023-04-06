Ураган: в Уфе дворники придумали оригинальный способ борьбы с пылью

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Уфе в жилом комплексе «Четыре сезона» дворники придумали новый и упрощённый способ мести улицы — при помощи электрического воздуходува. Происходящее засняли и прислали в редакцию читатели Mkset.
На кадрах видно, как работник сдувает оставшиеся еще с осени опавшие листья, а вместе с ними, окутывая улицу, поднимается и пыль. К слову, дворник работает без средств индивидуальной защиты и сам вдыхает апрельскую пыль. Надеемся, что после у работника не будет проблем со здоровьем.
Корреспондент позвонил в управляющую компанию «Четыре сезона», однако прокомментировать уборку улиц и дворов данного ЖК они отказались.
Ранее власти Уфы заявляли, что дороги и улицы города коммунальщики начали промывать спецшампунем. Применяет его, со слов администрации, на центральных площадях, парках и тротуарах.
К слову, локальный пылевой вихрь ранее был замечен и на Бакалинской улице. Советуем подобных «чудес» избегать, так как в противном случае придется вычищать песок и грязь с одежды и волос.
Напомним, что в ноябре прошлого года мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявлял, что город принял решение оказаться от песка в качестве борьбы с гололедом. Мотивировалось это тем, что улицы из-за этого становятся коричневыми, а по весне город и вовсе задыхается в пыли. Тем не менее, за окном пыльный апрель, а о том, как власти боролись со льдом вспоминаем здесь.