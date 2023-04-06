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Смерть в школе, подорожавшие огурцы и дороги «как после землетрясения» в Уфе

6 апреля 2023, 16:21
О главных событиях 6 апреля в Уфе и республики — в дайджесте Mkset

14-летний мальчик умер на перемене в одной из школ города Октябрьский. На перерыве между занятиями двое школьников затеяли драку, в ходе которой одному из её участников стало плохо. Ученики и педагоги попытались помочь мальчику и вызвали скорую помощь. Однако по прибытии медики вынуждены были констатировать смерть мальчика. В связи с этим региональный СК возбудил уголовное дело.

Дороги в микрорайоне «Яркий» в Уфе покрылись огромными трещинами и «поплыли». Соцсети заполнили обращения местных жителей с жалобами на покрывшийся волнами асфальт. Тем временем мэрия Уфы сообщила недовольному жителю «Яркого», который разместил жалобу на странице у главы, что подрядчик уже в курсе проблемы и все исправит до 1 мая. По словам корреспондента Mkset, побывавшего на месте событий, трещины на дорожках в «Ярком» настолько масштабны, что напоминают последствия землетрясения. Подробнее об обстановке в микрорайоне Mkset рассказывал здесь.

За неделю в Башкирии, а именно с 27 марта по 4 апреля, на 5,9% подорожали свежие огурцы — цена за один килограмм поднялась до 167 рублей. Далее, по данным Башстата, подорожали и другие овощи, например, морковь поднялась на 2,5%, а свекла — на 3,3%. Теперь за кило овощей придется заплатить 35 рублей. Однако есть и продукты, цены на которые за неделю, снизились. Среди них черный чай, вермишель и детское питание.

Обещания построить в микрорайонах социальные объекты похожи на предвыборные. Дело в том, что выполнять их никто не будет. Ровно такие выводы следуют из новейшей истории взаимоотношений власти и застройщиков. Mkset изучил проекты застройки последних нескольких лет и убедился: громкие заявления о том, что новоселы вместе с квартирами получат большую школу, современный детский сад, поликлинику и другие социальные объекты, пожалуй, почти никогда не исполняются. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

В субботу, 8 апреля, в Уфе начнется ремонт улицы Шафиева, на участке от дома №14 до улицы Правды. В мэрии предупреждают, что в связи с проведением работ будут вводиться ограничения. Так, сначала закроют половину проезжей части, полностью ограничат движение на время укладки асфальта. Ограничения продлятся до 2 сентября.

#Азамат Нухов
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