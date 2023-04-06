Смерть в школе, подорожавшие огурцы и дороги «как после землетрясения» в Уфе

За неделю в Башкирии, а именно с 27 марта по 4 апреля, на 5,9% подорожали свежие огурцы — цена за один килограмм поднялась до 167 рублей. Далее, по данным Башстата, подорожали и другие овощи, например, морковь поднялась на 2,5%, а свекла — на 3,3%. Теперь за кило овощей придется заплатить 35 рублей. Однако есть и продукты, цены на которые за неделю, снизились. Среди них черный чай, вермишель и детское питание.