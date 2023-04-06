Правительство Башкирии убедило суд, что можно строить ЦУР за 1 млрд на пожертвования

Ввод в эксплуатацию нового здания ЦУРа как минимум дважды переносили на более позднее время. Открыли его в 2021 году, но уже в начале 2023 года состояние построенного на склоне здания, вероятно, обеспокоило власти. Так, в феврале в системе госзакупок появился конкурс на проведение геомониторинга здания за 2,7 млн рублей.