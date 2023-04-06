Правительство Башкирии убедило суд, что можно строить ЦУР за 1 млрд на пожертвования

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В региональном УФАС строительство Центра управления регионом отнесли к государственным нуждам. Такие расходы необходимо проводить через конкурсные процедуры, отметили в ведомстве. Однако временное сооружение стоимостью 1 млрд рублей финансировали благотворители — Фонд социальных целевых программ (ФСЦП), получивший в свою очередь средства от Регионального фонда.
Техническим заказчиком стало Республиканское управление капстроительства (РУКС), подрядчиком — компания «ПроектСтройКомплекс», с ней заключили договор без проведения торгов. ФСЦП выступил жертвователем, передавшим завершенное здание республиканскому ГКУ «Хозяйственное управление» (обслуживает нужды чиновников Башкирии).
Строительством ЦУРа заинтересовались в управлении ФСБ по республике, а затем — в УФАС. Такая схема финансирования, заключили антимонопольщики, была использована, чтобы обойти конкурсные процедуры.
Республиканское ГКУ «Хозяйственное управление» обратилось в Арбитражный суд Башкирии с требованием признать решение УФАС незаконным. К разбирательству привлекли оба фонда (Регфонд и ФСЦП), УФСБ, республиканскую прокуратуру, правительство Башкирии, РУКС и подрядчика «ПроектСтройКомплекс». Арбитражный суд РБ в этом иске отказал, согласившись с мнением антимонопольной службы.
Тогда «ПроектСтройКомплекс», «Хозяйственное управление», правительство Башкирии, РУКС и Регфонд обжаловали решение в апелляционной инстанции. Жалобы в среду, 5 апреля, рассмотрел 18 апелляционный суд в Челябинске.
Вышестоящая инстанция полностью отменила решение арбитража Башкирии и приняла новый судебный акт по делу. Причины пересмотра решения пока неизвестны — мотивировочная часть судебного вердикта в картотеке дел суда будет опубликована позднее.
Ввод в эксплуатацию нового здания ЦУРа как минимум дважды переносили на более позднее время. Открыли его в 2021 году, но уже в начале 2023 года состояние построенного на склоне здания, вероятно, обеспокоило власти. Так, в феврале в системе госзакупок появился конкурс на проведение геомониторинга здания за 2,7 млн рублей.