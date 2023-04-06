Пилот летевшего из Уфы самолета сделал заявление и ушел на второй круг

Пилот авиакомпании «Ютэйр» увел воздушное судно на второй круг в аэропорту Нового Уренгоя. Как сообщает телеграм-канал «Aviaincident», самолет летел из Уфы 5 апреля, на второй круг самолет ушел за 3 км до посадки из-за проблем с закрылками.