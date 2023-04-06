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Пилот летевшего из Уфы самолета сделал заявление и ушел на второй круг

6 апреля 2023, 06:39
Фото: 1MI
Известны подробности инцидента

Пилот авиакомпании «Ютэйр» увел воздушное судно на второй круг в аэропорту Нового Уренгоя. Как сообщает телеграм-канал «Aviaincident», самолет летел из Уфы 5 апреля, на второй круг самолет ушел за 3 км до посадки из-за проблем с закрылками.

К счастью, посадка судна прошла благополучно.

Ранее направляющийся из Минвод в Уфу самолет был вынужден прервать взлет. А 31 марта пилот самолета увел судно на второй круг из-за неопознанного объекта в аэропорту Петербурга.

#Валерия Панаева
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