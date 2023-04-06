«Обделяют детей?»: уфимка осталась в ярости после попытки купить отдых в лагерь

В министерстве образования Башкирии проинформировали, что информации о запуске федеральной программы «детский кешбэк» пока не поступало. В случае, если она будет принята, то родителям, которые приобрели путевки по этой программе, полагается 30% от рекомендуемой стоимости. А при оформлении путевки через указанный выше портал из республиканского бюджета родителям могут возместить 70% от рекомендуемой стоимости путевки.