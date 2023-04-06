«Обделяют детей?»: уфимка осталась в ярости после попытки купить отдых в лагерь

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Уфимка Лера Н. пожаловалась на странице главы Башкирии на нехватку сертификатов на оплату половину стоимости путевок в детские лагеря. Раньше женщина без проблем оформляла сертификат через портал ГИС «Учета детей и подростков РБ, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления», а в этом году, с ее слов, «все путёвки разобрали буквально за пару дней».
— Ездила узнавать в центр самого лагеря, сказали, что в этом году государство не выделило достаточно средств на сертификаты и остаётся приобретать путёвки за полную стоимость. Почему государство обделяет детей? — задается вопросом Лера Н.
С ее слов, всего было выдано 60 путевок в детский лагерь за половину стоимости, хотя в прошлом году в этом же лагере места были.
В министерстве образования Башкирии проинформировали, что информации о запуске федеральной программы «детский кешбэк» пока не поступало. В случае, если она будет принята, то родителям, которые приобрели путевки по этой программе, полагается 30% от рекомендуемой стоимости. А при оформлении путевки через указанный выше портал из республиканского бюджета родителям могут возместить 70% от рекомендуемой стоимости путевки.
За дополнительными разъяснением Mkset обратился в пресс-службу Минобра РБ.
Ранее была информация о том, что граждане не смогут получить туристический и детский кешбэк в течение двух лет. Программу либо пересмотрят, либо отменят, предполагали в Центре стратегических разработок. А в Минэкономразвития подчеркивали, что расходы на туристический и детский кешбэк не предусмотрены в бюджете России на 2023–2025 годы.
Между тем, в январе этого года власти Башкирии планировали расширить меры поддержки участников СВО, в частности, внимание уделялось их детям. Так, в 2023 году всего на отдых детей выделено 246 миллионов рублей.