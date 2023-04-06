Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ

Детские сады и школа так и не появились, а чиновники оправдывались — ФЖС вынужден решать проблему «обманутых дольщиков», поэтому все средства уходят на эти цели. Были и другие отговорки: на земле, где планировались соцобъекты, стояли частные дома, которые так и не были расселены. Ни школы, ни садиков там нет до сих пор. Детей возят в другие районы. В ближайших дошкольных учреждениях ситуация, когда в группе по 50-55 детей, давно стала привычной. О предстоящих проверках администрация узнает заранее, воспитатели просят не приводить часть детей в этот день, прячут раскладушки и убирают вещи из шкафчиков. Ближайшие школы тоже переполнены и работают в две смены.