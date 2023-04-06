Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Mkset изучил проекты застройки последних нескольких лет и убедился: громкие заявления о том, что новоселы вместе с квартирами получат большую школу, современный детский сад, поликлинику и другие социальные объекты, пожалуй, почти никогда не исполняются.
Микрорайон «Юрюзань» в Уфе начали строить более десяти лет назад. На начальном этапе возведения домов покупателям обещали: здесь будет два детских сада и большая школа. Людям объясняли, что соцобъекты должен возвести застройщик — ГУП «Фонд жилищного строительства». Они и поверили.
Детские сады и школа так и не появились, а чиновники оправдывались — ФЖС вынужден решать проблему «обманутых дольщиков», поэтому все средства уходят на эти цели. Были и другие отговорки: на земле, где планировались соцобъекты, стояли частные дома, которые так и не были расселены. Ни школы, ни садиков там нет до сих пор. Детей возят в другие районы. В ближайших дошкольных учреждениях ситуация, когда в группе по 50-55 детей, давно стала привычной. О предстоящих проверках администрация узнает заранее, воспитатели просят не приводить часть детей в этот день, прячут раскладушки и убирают вещи из шкафчиков. Ближайшие школы тоже переполнены и работают в две смены.
Некоторые из местных жителей разочаровались в своем районе и переехали в другие. Многие проклинают чиновников за вранье.
«Конечно, все обеспечены школьным и дошкольным образованием. Спасибо лицею №5, школам №18, №9 и №119, где занятия идут в две смены! Детским садам: 12, 23, 234 и другим, расположенным в соседних микрорайонах. Детей там — да, по СанПиНу, просто норма нынешняя всего ничего - 35 малышей в группе», - иронизирует жительница микрорайона.
Еще один мужчина признается, что, хотя давно переехал, но ему «до сих пор обидно» из-за невыполненных обещаний.
Время от времени собственники квартир «атакуют» соцсети главы Башкирии. Но результата все нет. В мэрии по-прежнему ссылаются на обремененные правами «третьих лиц» - собственников частных домов участки. Пока они не свободны, строить два садика и школу на 1280 мест никто не будет.
При этом на строительство необходимо еще выделить деньги из бюджета республики — срок договора о передаче соцобъектов с ФЖС давно истек, а подписать допсоглашение он отказался. Чтобы строительство школы и детсада внесли в республиканскую адресную инвестиционную программу, нужно подготовить проекты. А их пока тоже нет.
В 2011 году мэрия заключила договор развития территории с компанией печально известного «Госстроя». В квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской, продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе Уфы планировалось строительство общеобразовательной школы и поликлиники, а также встроенных помещений детских садов. ЖК «Московский» так и не был достроен, покупатели квартир стали обманутыми дольщиками. Сейчас их права восстанавливаются через предусмотренные законодательством механизмы. Понятно, что о строительстве соцобъектов речь уже не идет.
В 2014 году уфимское ООО «Маштехресурсы» заключило с мэрией договор развития территории в Черниковке. В документе было прописано, что застройщик обязан построить или реконструировать, а затем передать в муниципальную собственность социальные объекты. В последующем право застраивать квартал, ограниченный улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской перешло к компании Андрея Носкова ПСК-6. Компания продолжает возводить там ЖК «Северная звезда». Покупателей на сайте застройщика заманивают «развитой инфраструктурой» микрорайона. Но вот только новоселам придется учить детей в открытой в 1964 году гимназии, конкурируя со старожилами за места в ней. И школа и детский сад находятся не в квартале нового ЖК
В настоящее время администрация пытается добиться в суде от компании Носкова строительства соцобъектов по другому договору развития территории, заключенному еще в 2012 году. Там застраивается территория, ограниченная бульваром Тухвата Янаби, улицами имени Фронтовых бригад, Ферина, переулком Железнодорожным и продолжением улицы Сельской Богородской площадью 53 га городских земель. Там строится ЖК «Акварель» - по сути это целый городок из 19 высоток.
«Концепцией района мы предусмотрели строительство дополнительных детских садов, школ и торгово-развлекательный центр "АкварИн" в пределах квартала», - сообщается на сайт застройщика.
Вероятно, все было настолько хорошо «предусмотрено», что мэрия сейчас требует в арбитраже определить перечень объектов социальной инфраструктуры, включив в него образовательный центр (школу на 1100 мест и детсады на 140 мест), еще одну школу на 2600 мест, детсад на 340 и 240 мест, группы кратковременного пребывания детей на 360 мест во встроенных помещениях новостроек, а также отдельно стоящую и встроенную поликлиники.
Эти примеры — лишь вершина айсберга несбывшихся надежд новоселов. Если перечислять их все, повествование займет десятки страниц.
Знакомый с ситуацией чиновник, пожелавший остаться неназванным, уверяет: заставить застройщика передать городу соцобъекты просто нереально, даже если эта обязанность прописана в договоре о развитии территории квартала.
«По таким договорам ни разу не было такого, чтобы школы и детсады действительно построили. Договоры составлены очень хитро — заставить застройщиков невозможно», - объясняет он.
Например, в документах якобы прописано, что компания должна возвести здание, но обязанность безвозмездно передать его муниципалитету из этого пункта договора не следует. Иногда застройщик предусматривает в планировках встроенные помещения для соцобъектов, но потом их продают как коммерческую недвижимость. В самом лучшем случае — под коммерческие детсады.
Редкие исключения из общего правила — ЖК «Венский лес», когда зашедший на уфимский рынок «Унистрой» заставили передать встроенное помещение под детский сад на 84 места. «Продавить», по словам чиновника, детский сад во многом удалось из-за того, что застройщик был «чужаком" из Татарстана.
Свои же, «родные» компании оставляют Уфу без школ и детсадов. В Кировском районе компания «Талан» реализует проект «Конди Нова». Там уже построили высотки. О школах и детсадах — конечно, ни слова. Новоселы будут водить детей в и так перегруженные (по 50-60 воспитанников в группе) дошкольные учреждения и школы (привет, вторая смена).
Третий трест, к которому было так много претензий у покупателей квартир, заканчивает Smart-квартал «Эдисон». Застройщик обещает сразу несколько существующих детских садов и школ в 10-минутной шаговой доступности. А уж если жителям будет тяжело попасть в них из-за все той же перегруженности, а потом добираться до учреждений в осеннее и весеннее бездорожье и зимнюю метель — это ведь их проблемы?
Красногорское «Садовое кольцо» уже дало понять, что взвалило на себя тяжелую ношу достройки госстроевских объектов и потому никому ничего не должно. Правда, в награду за это компания получила отличный компенсационный участок на экологически чистом склоне реки Уфы. Там строят действительно (судя по проекту) роскошный жилой комплекс. И… тоже уповают на уже имеющуюся социальную инфраструктуру: «резиновые» садики и школы.
«Строитэк» возводит ЖК «Свобода» в Кузнецовском затоне, где город никак не может построить единственную школу. Компания уже построила несколько домов в старом центре Уфы. Но школ там больше не стало.
Застройщики к тому же и активно оспаривают обязанность передавать мэрии соцобъекты, формируя совершенно нерадостную для горожан судебную практику.
Покупателей квартир, переезжающих в новостройки, по-прежнему ожидают неприятные сюрпризы с устройством детей в школы и детские сады. Соцобъекты не возводят ни застройщики ни город. Живой пример — микрорайон Кузнецовский затон. Он существует уже несколько лет, детский сад там обещали построить к сентябрю 2021 года. Но, согласно документам управления образования, дети по-прежнему ездят (о пешей доступности и речи не идет) учиться в лицей №160, неподалеку находится и закрепленный за ними садик №63.
В сухом остатке у уфимцев — одни обещания.
Mkset направил ведущим застройщикам города запросы на комментарии по проблеме отсутствия социальных объектов.