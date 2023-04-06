Как изменились цены на продукты в Башкирии за прошедшую неделю

Но есть продукты, которые наоборот понизилась в цене. Так, вермишель подешевела на 3,2% или до 77 рублей, фруктово-ягодные консервы для детей — на 2,7% или до 488 рублей, а черный чай и пшено — на 2,7% или до 1 085 и 44 рублей соответственно.