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Как изменились цены на продукты в Башкирии за прошедшую неделю

6 апреля 2023, 10:15
Фото: 1MI
Подорожали за неделю овощи: огурцы, свекла и морковь.

За неделю в Башкирии, а именно с 27 марта по 4 апреля, на 5,9% подорожали свежие огурцы — цена за один килограмм поднялась до 167 рублей.

Далее, по данным Башстата, подорожали и другие овощи, например, морковь поднялась на 2,5%, а свекла — на 3,3%. Теперь за кило овощей придется заплатить 35 рублей.

Но есть продукты, которые наоборот понизилась в цене. Так, вермишель подешевела на 3,2% или до 77 рублей, фруктово-ягодные консервы для детей — на 2,7% или до 488 рублей, а черный чай и пшено — на 2,7% или до 1 085 и 44 рублей соответственно.

Напомним, что потребительская корзина в Башкирии за год подорожала почти на 1500 рублей. В корзину входят продовольственные и непродовольственные товары, платежи за коммунальные услуги, связь, транспортные расходы и услуги. Если в 2021 году стоимость набора составляла 16 951,2 рубля, то в 2022 - 18 400 рублей. 

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#Элина Сайфранова
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