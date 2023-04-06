Как изменились цены на продукты в Башкирии за прошедшую неделю

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
За неделю в Башкирии, а именно с 27 марта по 4 апреля, на 5,9% подорожали свежие огурцы — цена за один килограмм поднялась до 167 рублей.
Далее, по данным Башстата, подорожали и другие овощи, например, морковь поднялась на 2,5%, а свекла — на 3,3%. Теперь за кило овощей придется заплатить 35 рублей.
Но есть продукты, которые наоборот понизилась в цене. Так, вермишель подешевела на 3,2% или до 77 рублей, фруктово-ягодные консервы для детей — на 2,7% или до 488 рублей, а черный чай и пшено — на 2,7% или до 1 085 и 44 рублей соответственно.
Напомним, что потребительская корзина в Башкирии за год подорожала почти на 1500 рублей. В корзину входят продовольственные и непродовольственные товары, платежи за коммунальные услуги, связь, транспортные расходы и услуги. Если в 2021 году стоимость набора составляла 16 951,2 рубля, то в 2022 - 18 400 рублей.