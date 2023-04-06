Для болельщиков Югорского лыжного марафона подготовлен ценный приз

Участники могут присылать свои прогнозы в период с 6 по 7 апреля. Для этого они должны оставить комментарии под постом банка о розыгрыше в социальных сетях. Как только финишируют все спортсмены, 10 апреля будут определены два победителя. Ими станут те, кто быстрее других даст прогноз результата, который окажется максимально близок к зафиксированному времени финиша чемпиона гонки на 50 км свободным стилем 8 апреля. Об этом сказал на пресс-конференции организаторов юбилейного марафона управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.