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Для болельщиков Югорского лыжного марафона подготовлен ценный приз

6 апреля 2023, 14:59
Среди болельщиков Югорского лыжного марафона — 2023 будет разыгран ценный приз за наиболее точный прогноз результата, с которым завершится гонка свободным стилем на дистанции в 50 километров.

Банк «Открытие» разыграет двое часов Apple Watch среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и Telegram. Об этом информирует muksun.fm.

Участники могут присылать свои прогнозы в период с 6 по 7 апреля. Для этого они должны оставить комментарии под постом банка о розыгрыше в социальных сетях. Как только финишируют все спортсмены, 10 апреля будут определены два победителя. Ими станут те, кто быстрее других даст прогноз результата, который окажется максимально близок к зафиксированному времени финиша чемпиона гонки на 50 км свободным стилем 8 апреля. Об этом сказал на пресс-конференции организаторов юбилейного марафона управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

В марафоне примут участие мастера мирового лыжного спорта, олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной РФ Анастасия Кулешова и известные биатлонисты — призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.

На различные дистанции гонки зарегистрировано уже более трех тысяч спортсменов. Из них более тысячи готовы пройти дистанцию в 50 километров.

В 2023 году организаторами был увеличен призовой фонд соревнований. Все, кто финиширует в первой десятке, могут претендовать на денежный приз.

В качестве информационного партнера марафона выступит медиахолдинг 1MI.

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