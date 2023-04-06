Для болельщиков Югорского лыжного марафона подготовлен ценный приз

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 14:59
Банк «Открытие» разыграет двое часов Apple Watch среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и Telegram. Об этом информирует muksun.fm.
Участники могут присылать свои прогнозы в период с 6 по 7 апреля. Для этого они должны оставить комментарии под постом банка о розыгрыше в социальных сетях. Как только финишируют все спортсмены, 10 апреля будут определены два победителя. Ими станут те, кто быстрее других даст прогноз результата, который окажется максимально близок к зафиксированному времени финиша чемпиона гонки на 50 км свободным стилем 8 апреля. Об этом сказал на пресс-конференции организаторов юбилейного марафона управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
В марафоне примут участие мастера мирового лыжного спорта, олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной РФ Анастасия Кулешова и известные биатлонисты — призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.
На различные дистанции гонки зарегистрировано уже более трех тысяч спортсменов. Из них более тысячи готовы пройти дистанцию в 50 километров.
В 2023 году организаторами был увеличен призовой фонд соревнований. Все, кто финиширует в первой десятке, могут претендовать на денежный приз.
В качестве информационного партнера марафона выступит медиахолдинг 1MI.