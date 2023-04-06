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В Уфе 8 апреля начнется ремонт улицы Шафиева

6 апреля 2023, 11:00
Фото: 1MI
В связи с этим будут вводиться ограничения.

В субботу, 8 апреля, в Уфе начнется ремонт улицы Шафиева, на участке от дома №14 до улицы Правды. В мэрии предупреждают, что в связи с проведением работ будут вводиться ограничения.

Так, сначала закроют половину проезжей части, полностью ограничат движение на время укладки асфальта.

Известно, что в процессе работ будет заменено покрытие, бордюры, устранят технические полосы, отремонтированы тротуар и пешеходное ограждение, а также нанесут горизонтальную разметку. Завершить ремонт, согласно графику, должны ко 2 сентября 2023 года.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал начало ямочного ремонта дорог по всему городу. Жителям также предлагается сообщать о ямах на дорогах посредством отметки их на Интерактивной карте ямочного ремонта

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#Элина Сайфранова
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