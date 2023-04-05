В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей

Ранее о перспективах Mkset рассказали в Уфимском университете наук и технологий, отметив, что речь идет не о сокращении возрастных профессоров, а о привлечении и удержании в университете молодых преподавателей. Показатель преподавателей «до 39 лет» в вузе, по данным на 2022 год, составлял 35,3%, в текущем году процент должны поднять до 37,7%.