В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В УГНТУ отреагировали на информацию о предполагаемом увольнении пожилых преподавателей. Напомним, что данный вуз, а также БГМУ и УУНиТ участвуют в федеральной программе «Приоритет 2030». Одним из требованием программ является снижение возраста преподавателей «до 39 лет».
Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин также заверил, что в текущем году сокращений в профессорско-преподавательском составе для реализации программы не планируется.
— Все проекты выполняются силами наших преподавателей, в том числе и возрастных, среди которых немало именитых профессоров, докторов наук. Это золотой фонд нашего ППС [профессорско-преподавательский состав — прим.ред.]. Они выполняют работу, которую могут, хотят и способны выполнять. Ни о каком сокращении в данном случае и речи быть не может, — подчеркнул Олег Баулин.
По словам ректора, доля молодых преподавателей в вузе на данный момент составляет 29%, а целевой показатель — 34%. С его слов, достигать поставленной цифры руководство УГНТУ планирует путем трудоустройства молодых преподавателей, а не увольнениями.
Ранее о перспективах Mkset рассказали в Уфимском университете наук и технологий, отметив, что речь идет не о сокращении возрастных профессоров, а о привлечении и удержании в университете молодых преподавателей. Показатель преподавателей «до 39 лет» в вузе, по данным на 2022 год, составлял 35,3%, в текущем году процент должны поднять до 37,7%.
Какое решение для себе приняло руководство БГМУ, пока неизвестно. Представители медуниверситета на связь с корреспондентом Mkset не вышли и пока не ответили на официальный запрос.
Между тем в Казанском федеральном университете, по данным источника коллег из Inkazan, стоит ориентир в 50,3% доли преподавателей до 39 лет. Новосибирский государственный аграрный университет планирует достичь показателя в 45% к 2030 году.