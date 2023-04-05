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В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей

5 апреля 2023, 06:18
Фото: rusoil.net

«Наш золотой фонд»: УГНТУ ответил на перспективы увольнения пожилых преподавателей

Вуз участвует в федеральном программе «Приоритет 2030», основное требование которой понижение возрастной планки в профессорско-преподавательском составе до 39 лет.

В УГНТУ отреагировали на информацию о предполагаемом увольнении пожилых преподавателей. Напомним, что данный вуз, а также БГМУ и УУНиТ участвуют в федеральной программе «Приоритет 2030». Одним из требованием программ является снижение возраста преподавателей «до 39 лет».

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин также заверил, что в текущем году сокращений в профессорско-преподавательском составе для реализации программы не планируется.

— Все проекты выполняются силами наших преподавателей, в том числе и возрастных, среди которых немало именитых профессоров, докторов наук. Это золотой фонд нашего ППС [профессорско-преподавательский состав — прим.ред.]. Они выполняют работу, которую могут, хотят и способны выполнять. Ни о каком сокращении в данном случае и речи быть не может, — подчеркнул Олег Баулин.

По словам ректора, доля молодых преподавателей в вузе на данный момент составляет 29%, а целевой показатель — 34%. С его слов, достигать поставленной цифры руководство УГНТУ планирует путем трудоустройства молодых преподавателей, а не увольнениями.

Ранее о перспективах Mkset рассказали в Уфимском университете наук и технологий, отметив, что речь идет не о сокращении возрастных профессоров, а о привлечении и удержании в университете молодых преподавателей. Показатель преподавателей «до 39 лет» в вузе, по данным на 2022 год, составлял 35,3%, в текущем году процент должны поднять до 37,7%.

Какое решение для себе приняло руководство БГМУ, пока неизвестно. Представители медуниверситета на связь с корреспондентом Mkset не вышли и пока не ответили на официальный запрос.

Между тем в Казанском федеральном университете, по данным источника коллег из Inkazan, стоит ориентир в 50,3% доли преподавателей до 39 лет. Новосибирский государственный аграрный университет планирует достичь показателя в 45% к 2030 году.

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