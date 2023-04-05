В Уфе зарегистрировали жалобу на мошенничество с платежами в сфере ЖКХ

Как сообщал ранее Mkset, такие настоятельные рекомендации недавно появились в многоквартирных домах. Они рассылаются якобы от имени Башкирской электросетевой компании (БЭСК), но на деле ресурсоснабжающая организация не имеет к этому никакого отношения. Об этом заявили в настоящей БЭСК.