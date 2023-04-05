mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Уфе зарегистрировали жалобу на мошенничество с платежами в сфере ЖКХ

5 апреля 2023, 10:34
Неизвестные навязывают жителям многоквартирных домов замену автоматических выключателей.

МВД по Башкирии сейчас проводит проверку по обращению, поступившему 30 марта от жительницы дома по улице Ахметова, сообщили Mkset в ведомстве. Она пожаловалась на уведомление, в котором говорилось об обязанности жильцов заменить неисправные автоматы.

Как сообщал ранее Mkset, такие настоятельные рекомендации недавно появились в многоквартирных домах. Они рассылаются якобы от имени Башкирской электросетевой компании (БЭСК), но на деле ресурсоснабжающая организация не имеет к этому никакого отношения. Об этом заявили в настоящей БЭСК.

Старшие по подъездам уже предупредили жильцов о новом виде отъема денег у населения — некоторые граждане, особенно пенсионеры, могут и не разобраться, что их обманывают.

#Наталья Балыкова#Город
Подпишитесь
Стало известно состояние детей раненных ножом в школе в Иглино
Сегодня, 11:19
Остались за бортом: посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра
Сегодня, 10:52
Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году
Сегодня, 10:01
Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 179 млн рублей
Сегодня, 05:16
В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей
Сегодня, 06:18
Власти Уфы назвали новый срок завершения отопительного сезона
Сегодня, 08:12