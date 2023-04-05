В Уфе зарегистрировали жалобу на мошенничество с платежами в сфере ЖКХ

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
МВД по Башкирии сейчас проводит проверку по обращению, поступившему 30 марта от жительницы дома по улице Ахметова, сообщили Mkset в ведомстве. Она пожаловалась на уведомление, в котором говорилось об обязанности жильцов заменить неисправные автоматы.
Как сообщал ранее Mkset, такие настоятельные рекомендации недавно появились в многоквартирных домах. Они рассылаются якобы от имени Башкирской электросетевой компании (БЭСК), но на деле ресурсоснабжающая организация не имеет к этому никакого отношения. Об этом заявили в настоящей БЭСК.
Старшие по подъездам уже предупредили жильцов о новом виде отъема денег у населения — некоторые граждане, особенно пенсионеры, могут и не разобраться, что их обманывают.