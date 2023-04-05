Власти Уфы назвали новый срок завершения отопительного сезона

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Мэрия Уфы пока не намерена завершать отопительный сезон. Объясняется это тем, что температура воздуха ночью на улице по-прежнему может опуститься до нуля и ниже. А в следующие три прогнозируется прохладная погода и в дневное время суток.
В администрации напомнили, что для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна на протяжении 5 дней держаться на уровне +8 или более градусов.
— Учитывая это, говорить об окончании отопительного сезона в Уфе пока преждевременно, — заявили в мэрии Уфы.
Однако регулировать подачу тепла в соответствии с текущей температурой жители МКД могут, для этого нужно обратиться в управляющую компанию.
Ранее о том, что уфимцам ждать в квитанциях за отопление рассказали в МУП «УИС», так как по сравнению с февралем показатель упал почти на четверть, а именно на 23,3%.