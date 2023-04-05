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Власти Уфы назвали новый срок завершения отопительного сезона

5 апреля 2023, 08:12
Фото: 1MI
Между тем, показатели аномально жаркого апреля продолжают бить многолетние рекорды.

Мэрия Уфы пока не намерена завершать отопительный сезон. Объясняется это тем, что температура воздуха ночью на улице по-прежнему может опуститься до нуля и ниже. А в следующие три прогнозируется прохладная погода и в дневное время суток.

В администрации напомнили, что для завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна на протяжении 5 дней держаться на уровне +8 или более градусов.

— Учитывая это, говорить об окончании отопительного сезона в Уфе пока преждевременно, — заявили в мэрии Уфы.

Однако регулировать подачу тепла в соответствии с текущей температурой жители МКД могут, для этого нужно обратиться в управляющую компанию.

Ранее о том, что уфимцам ждать в квитанциях за отопление рассказали в МУП «УИС», так как по сравнению с февралем показатель упал почти на четверть, а именно на 23,3%. 

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#Элина Сайфранова
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