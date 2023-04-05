В центре Уфы обвалилась дорога

Как заявил в своих социальных сетях глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, произошло все не из-за халатности дорожных служб, а по стечению обстоятельств. В частности, зимой на участке проводились аварийные работы на трубопроводе, в результате которых произошел подмыв грунта. Проблема вскрылась с наступлением тепла, так как на момент работ участок «подморозило».