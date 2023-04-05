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В центре Уфы обвалилась дорога

5 апреля 2023, 08:23
Фото: Сергей Плотников // telegram

В Уфе на улице 50 лет СССР обвалилась дорога

Ситуация возникла из-за стечения обстоятельств, считают власти.

В Уфе 4 апреля в очередной раз произошел обвал грунта. На этот раз асфальт провалился на улице 50 лет СССР рядом с домом №41.

Как заявил в своих социальных сетях глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, произошло все не из-за халатности дорожных служб, а по стечению обстоятельств. В частности, зимой на участке проводились аварийные работы на трубопроводе, в результате которых произошел подмыв грунта. Проблема вскрылась с наступлением тепла, так как на момент работ участок «подморозило».

Провал грунта был огорожен, а восстановительные работы будет проводить «Уфаводоканал» в оперативном режиме.

Напомним, что данный случай обвала грунта в Уфе не первый. В апреле обвалился грунт на перекрестке улиц Зорге и Научная, в результате чего движение трамваев было временно приостановлено. 

Жалуются уфимцы и на глубокие провалы на проспекте Салавата Юлаева. Ситуацию прокомментировали в мэрии. 

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#Элина Сайфранова
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