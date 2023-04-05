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В Уфе хоккеиста «Металлурга» оштрафовали на 2,2 млн рублей за уклонение от армии

5 апреля 2023, 06:05
Фото: 1MI
Спортсмен купил военный билет и поступил в Нефтяной университет

За покупку военного билета и взятку игрока ХК «Металлург» Семёна Кошелева оштрафовали на 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает проект «Честно говоря» со ссылкой на решение Ленинского районного суда.

По версии следствия, Семен Кошелев, не желая проходить службу в вооруженных силах России, через посредника в Уфе приобрел военный билет. Позднее Кошелев за взятку поступил в Нефтяной университет. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 720 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал полностью.

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Отмечается, что в получении военного билета и поступлении Кошелёву якобы помог бизнесмен Фарит Самигуллин. Ранее в Уфе вынесли приговор экс-хоккеисту «Салавата Юлаева» Владиславу Лукину, который также приобрел военный билет при посредничестве Самигуллина. Помимо него в августе 2022 года с аналогичными обвинениями перед судом предстали два экс-хоккеиста «Салавата Юлаева»: Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев.

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#Азамат Нухов#Общество
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