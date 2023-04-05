В Уфе хоккеиста «Металлурга» оштрафовали на 2,2 млн рублей за уклонение от армии

Отмечается, что в получении военного билета и поступлении Кошелёву якобы помог бизнесмен Фарит Самигуллин. Ранее в Уфе вынесли приговор экс-хоккеисту «Салавата Юлаева» Владиславу Лукину, который также приобрел военный билет при посредничестве Самигуллина. Помимо него в августе 2022 года с аналогичными обвинениями перед судом предстали два экс-хоккеиста «Салавата Юлаева»: Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев.