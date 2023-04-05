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Девочка пырнула ножом двоих одноклассников в школе в Иглино

5 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Пол пострадавших не уточняется, известно, что им 13 и 14 лет.

Телеканал Вся Уфа со ссылкой на собственный источник сообщает о поножовщине в одной из школ поселка Иглино. В результате применения девочкой холодного оружия двое ее одноклассников были госпитализированы в Иглинскую больницу.

Mkset запросил в пресс-службе минздрава Башкирии информацию о состоянии детей.

В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset сообщили, что пока что информация уточняется. Позже инцидент официально подтвердили, пострадавшие девочки получили медпомощь, и не нуждаются в госпитализации. С девочкой, которая нанесла удары другим девочкам, работает полиция.

Напомним, это не первый подобный случай, в марте в Уфе посиделки одноклассников после уроков закончились тем, что один из мальчиков с ножевыми ранениями оказался в реанимации. Подробности о причинах инцидента не раскрываются.

12-летний мальчик, получивший ножевое в гостях у друга в Уфе, находится в реанимации
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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Поножовщина в иглинской школе
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