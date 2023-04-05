Девочка пырнула ножом двоих одноклассников в школе в Иглино

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Телеканал Вся Уфа со ссылкой на собственный источник сообщает о поножовщине в одной из школ поселка Иглино. В результате применения девочкой холодного оружия двое ее одноклассников были госпитализированы в Иглинскую больницу.
Mkset запросил в пресс-службе минздрава Башкирии информацию о состоянии детей.
В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset сообщили, что пока что информация уточняется. Позже инцидент официально подтвердили, пострадавшие девочки получили медпомощь, и не нуждаются в госпитализации. С девочкой, которая нанесла удары другим девочкам, работает полиция.
Напомним, это не первый подобный случай, в марте в Уфе посиделки одноклассников после уроков закончились тем, что один из мальчиков с ножевыми ранениями оказался в реанимации. Подробности о причинах инцидента не раскрываются.