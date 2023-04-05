В Перми ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать за завышенные цены на газобетон

Во время изучения дел эксперты обратили внимание на динамику стоимости газобетона. Выяснилось, что с конца 2021 года по июнь 2022 года АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» почти в два раза необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков: с 4 320 рублей до 8 460 рублей за кубический метр и с 4 100 рублей до 8 500 рублей за кубический метр соответственно.