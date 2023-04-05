В Перми ПЗСП и ПТЖБ могут оштрафовать за завышенные цены на газобетон

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) закончило проверку и уже отчиталось об ее итогах. Об этом информирует properm.ru.
В ходе проверки антимонопольщики выяснили, что указанные выше организации занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае.
Во время изучения дел эксперты обратили внимание на динамику стоимости газобетона. Выяснилось, что с конца 2021 года по июнь 2022 года АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» почти в два раза необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков: с 4 320 рублей до 8 460 рублей за кубический метр и с 4 100 рублей до 8 500 рублей за кубический метр соответственно.
Закон о защите конкуренции запрещает доминирующим на рынке хозяйствующим субъектам ущемлять интересы потребителей. Они не могут устанавливать или поддерживать монопольно высокую цену товара. Представители ПЗСП и ПТЖБ объяснили повышение стоимости газобетонных блоков увеличением расходов на производство. Проверка эту информацию не подтвердила.
По словам представителей пресс-службы пермского УФАС, компаниям выдадут предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
В 2022 году в период изучения антимонопольных дел обе организации уменьшили необоснованно завышенные цены на газобетонные блоки. Так, весной 2021 года прайсовая цена на них составляла 8 500 рублей за кубометр. Осенью прошлого года она сократилась до 4 400 рублей за кубометр.
ПТЖБ вынесенное решение не устроило. Представители отдела маркетинга компании заявили журналистам, что компания обжалуют решение в установленные законом сроки. По делу об административном правонарушении вопрос оспаривания рассмотрят уже после его возбуждения. Корреспонденты Properm.ru не смогли дозвониться до отдела маркетинга ПЗСП. На запрос по электронной почте тоже никто не ответил.