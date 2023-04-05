В кафе «Рахат» в Уфе взорвался газ и повар погиб от ожога 90% поверхности тела

В ночь на 9 февраля в уфимском Затоне произошел инцидент в кафе быстрого питания в Затоне. Павильон тогда выгорел практически до тла, а в пожаре пострадали пятеро работников, один из которых, к сожалению, от полученных ожогов почти всего тела, скончался в больнице.