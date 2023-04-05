В кафе «Рахат» в Уфе взорвался газ и повар погиб от ожога 90% поверхности тела

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В ночь на 9 февраля в уфимском Затоне произошел инцидент в кафе быстрого питания в Затоне. Павильон тогда выгорел практически до тла, а в пожаре пострадали пятеро работников, один из которых, к сожалению, от полученных ожогов почти всего тела, скончался в больнице.
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование трагического инцидента и официально подтвердила, что огонь вспыхнул из-за разгерметизации и взрыва газового баллона. Среди пострадавших были четверо сотрудников, один из которых скончался от ожогово 90% тела и племянник владельца заведения. Владелец узнал о неисправности газового баллона и горелки, установленной в подвале кафе, за несколько минут до трагедии.
Расследование Гострудинспекции выяснило, что газовые баллоны, которые приобретались в гипермаркете стройтоваров, хранились под лестницей, не обслуживались должным образом, а заправляли их за два дня до трагедии. Сообщается, что причиной трагедии стала неправильная эксплуатации газобаллонной системы, а также недостатки в организации и подготовке работников по охране труда.
Далее делом заниматься будут уже следователи.