В Башкирии в 2023 году планируется ремонт в 752 подъездах в 20 муниципалитетах

Всего за время действия программы отремонтировано 7413 подъездов в 2494 многоквартирных домах по всему Башкортостану. На эти цели потрачено 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10% добавляют муниципалитеты. Общий бюджет на ремонт подъездов в этом году составил – 744 миллиона рублей. Отметим, что в Уфе 2023 году планируется отремонтировать 172 подъезда в 54 домах.