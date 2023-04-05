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В Башкирии в 2023 году планируется ремонт в 752 подъездах в 20 муниципалитетах

5 апреля 2023, 03:57
Фото: 1MI
О том, что будет включать в себя ремонт, рассказал глава республики Радий Хабиров

В Башкирии в течение 2023 года отремонтируют 752 подъездов в 274 домах. Ремонтные мероприятия затронут 20 республиканских муниципалитетов. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. 

Сообщается, что в рамках ремонта  в подъездах запланировано обновить входные группы, новые тамбурные двери, окна, энергосберегающие светильники, почтовые ящики. На первом этаже укладывается плитка . При этом жители дома самостоятельно выбирают  цвет, в который выкрасят стены, а также тип покрытия. 

Всего за время действия программы отремонтировано 7413 подъездов в 2494 многоквартирных домах по всему Башкортостану. На эти цели потрачено 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10% добавляют муниципалитеты. Общий бюджет на ремонт подъездов в этом году составил – 744 миллиона рублей. Отметим, что в Уфе 2023 году планируется отремонтировать 172 подъезда в 54 домах. 

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#Город#Общество#Азамат Нухов
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