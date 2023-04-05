Треск и нищета: В Демском парке за 200 млн треснула плитка, которую осушали трактором

Самой свежей бедой стал потоп, о котором писали фактически все региональные СМИ. А пока потом осушали выкачивая воду из одной части парка, из другой части парка ее выгоняли с применением смекалочки — трактором, который загребал воду и вывозил на проезжую часть. Так или иначе парк подсох, но на том месте, где орудовал трактор были обнаружены трещины в тротуарной плитке, уложенной менее года назад. Трактор ли виноват – вопрос открытый.