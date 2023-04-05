Треск и нищета: В Демском парке за 200 млн треснула плитка, которую осушали трактором

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Жители и гости Демского района города Уфы не перестают удивляться обновленному к 450-летию Уфы парку. На него еще до официального открытия как из рога изобилия сыпались разного рода напасти, детские площадки разваливались, лавочки и столы для шахматистов оказались залиты грачиным пометом, перегорали лампочки. Продолжать можно долго, Mkset следил за происходящим в режиме реального времени и все оказии выпавшие на Демский парк фиксировал.
Самой свежей бедой стал потоп, о котором писали фактически все региональные СМИ. А пока потом осушали выкачивая воду из одной части парка, из другой части парка ее выгоняли с применением смекалочки — трактором, который загребал воду и вывозил на проезжую часть. Так или иначе парк подсох, но на том месте, где орудовал трактор были обнаружены трещины в тротуарной плитке, уложенной менее года назад. Трактор ли виноват – вопрос открытый.
Напомним, балансодержатель парка в Деме МУП «УфаПарк» в ответе на редакционный запрос Mkset о дефектах в парке сообщил, что на детской площадке дефекты устранит подрядчик по гарантии, но плитку в парке, причем на входе, ремонтировать будут вряд ли. Mkset направил запрос о том что же стало причиной треснутой плитки и какая судьба ее ожидает.