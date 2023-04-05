Российский рынок становится убежищем для непопулярных китайских автомобилей

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Ранее компания появилась в России год назад, но смогла занять только 1,6% рынка. Однако сейчас она намеревается продавать свои модели под видом российских марок, прибегая к технологии бейдж-инжиниринга, или попросту переклеивая логотипы. Благодаря таким махинациям внешне обновленный JAC Shuailing W образца 2013 года представлен на рынке как КамАЗ «Компас», а новинки китайского автопрома, модели JAC Sunray и JAC N25/N35, начали продаваться в РФ под марками «Атлант» и «Арго», пишет newsnn.ru.
Россияне, которые стали новоиспеченными владельцами таких новинок рынка, остались недовольны качеством ЛКП, электрикой и дефицитом комплектующих. Непонятно, почему российские заводы решили наладить сотрудничество именно с JAC Motors, возможно, из-за бюджетной цены таких автомобилей, которые даже в Китае получили статус экономкласса.
При этом стоит отметить, что модели JAC Sunray российской сборки имеют стоимость в два раза большую, чем аналогичные автомобили китайского выпуска.
Однако некоторые автопроизводители Поднебесной, напротив, успели хорошо зарекомендовать себя как надежные партнеры российской отрасли и инвесторы долгосрочных проектов на отечественном рынке. Речь идет о Haval. Как отмечает mk.ru, компания уже запустила в работу собственный завод в России, основала дилерскую и сервисную сети. Не исключено, что такие перспективные китайские бренды не доверяют «Соллерсу» и избегают возможного сотрудничества, даже несмотря на то, что ранее он работал с такими всемирно известными гигантами индустрии, как Fiat, SsangYong, Mazda, Ford.
Существует версия, что «Соллерс» приобрел лицензию на единоличное владение интеллектуальной собственностью, чтобы в скором времени заняться модернизацией автомобиля. Однако в таком случае «Соллерс» мог взяться за разработку машин и раньше. Также странным остаются факты приостановки модернизации «УАЗ Патриот» и закрытия конструкторско-инженерного проекта «Соллерс Инжиниринг». Обладает ли компания достаточными компетенциями, наличием высококвалифицированных специалистов и развитой конструкторской школой, чтобы с нуля разрабатывать новые продукты?
Возможно, локализация производства JAC в нашей стране возрастет до 70%. В таких целях при сборке машины придется доукомплектовывать шинами, стеклами и огнетушителями отечественного производства. Но вопрос, станет ли такое явление путем становления российского автопрома, по-прежнему не закрыт.