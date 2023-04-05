Российский рынок становится убежищем для непопулярных китайских автомобилей

Однако некоторые автопроизводители Поднебесной, напротив, успели хорошо зарекомендовать себя как надежные партнеры российской отрасли и инвесторы долгосрочных проектов на отечественном рынке. Речь идет о Haval. Как отмечает mk.ru, компания уже запустила в работу собственный завод в России, основала дилерскую и сервисную сети. Не исключено, что такие перспективные китайские бренды не доверяют «Соллерсу» и избегают возможного сотрудничества, даже несмотря на то, что ранее он работал с такими всемирно известными гигантами индустрии, как Fiat, SsangYong, Mazda, Ford.