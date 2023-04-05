РЭО: В медучреждениях и аптеках стоит организовать сбор блистерной упаковки

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как сообщает gorod55.ru, также ППК «РЭО» просит Минздрав откорректировать санитарные правила и нормы, чтобы такая возможность появилась и в аптеках.
Блистерная упаковка состоит из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия. Ее можно отнести к категории бытовых отходов, и она тоннами выбрасывается вместе с другим мусором или отправляется в канализационные стоки. Блистеры относятся к категории многокомпонентной, или комбинированной, упаковки, которая в процессе своего разложения (примерно 200 лет) вырабатывает токсичные вещества. В отрасли обращения с отходами переработку многокомпонентного мусора считают достаточно трудоемкой, так как она нуждается в специальном оборудовании и новейших технологиях. Однако Денис Буцаев, возглавляющий ППК «РЭО», заявил, что наша страна имеет необходимые мощности для такой переработки, которые продолжают постоянно совершенствоваться.
По словам Буцаева, переработкой многокомпонентной упаковки готовы заниматься предприятия, входящие в состав экопромышленных парков, которые появились в РФ при поддержке Российского экологического оператора. В общей сложности в регионах должны заработать восемь таких парков. А всего в отрасли обращения с ТКО за минувшие четыре года открылось 211 новых заводов. По плану к 2030 году должны заработать или модернизироваться еще 868 предприятий. При этом проблемы блистерной упаковки заключаются в том, что такой мусор практически не отправляют на переработку. Генеральный директор ППК «РЭО» в связи с этим призывает учредить централизованную систему сбора блистерных упаковок и проводить просветительскую работу по этой теме.
Буцаев предупреждает, что разлагающиеся компоненты лекарственных формул и их упаковки токсичны для природы и людей, так как они проникают в почву, грунтовые воды, водоемы, после чего попадают в водопроводные сети. Национальная экологическая компания уже начала вести переработку многокомпонентной упаковки с помощью разделения пластика и алюминия способом электростатики. Почти все группы лекарственных препаратов в нашей стране, несмотря на особенности их упаковки, могут быть отправлены на переработку.