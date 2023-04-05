РЭО: В медучреждениях и аптеках стоит организовать сбор блистерной упаковки

По словам Буцаева, переработкой многокомпонентной упаковки готовы заниматься предприятия, входящие в состав экопромышленных парков, которые появились в РФ при поддержке Российского экологического оператора. В общей сложности в регионах должны заработать восемь таких парков. А всего в отрасли обращения с ТКО за минувшие четыре года открылось 211 новых заводов. По плану к 2030 году должны заработать или модернизироваться еще 868 предприятий. При этом проблемы блистерной упаковки заключаются в том, что такой мусор практически не отправляют на переработку. Генеральный директор ППК «РЭО» в связи с этим призывает учредить централизованную систему сбора блистерных упаковок и проводить просветительскую работу по этой теме.