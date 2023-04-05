Реконструкцию Октябрьской Революции в Уфе за 605 млн руб заморозили из-за жалобы ФАС

В третьей декаде марта нынешнего года был определен подрядчик, который будет осуществлять первый этап благоустройства исторической улицы Октябрьской Революции в Уфе, которая к 450-летию Уфы должна стать полу пешеходной улицей и местом притяжения. Mkset сообщал о том, что победителем аукциона стала строительная компания «Реалист», которая уже выполняла господряды в Уфе, в том числе благоустраивала парк Кашкадан. К слову, с опозданием.