mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Изображение материала

Реконструкцию Октябрьской Революции в Уфе за 605 млн руб заморозили из-за жалобы ФАС

5 апреля 2023, 16:50
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Антимонопольная служба обеспокоена тем, что в одном тендере совмещены много разных видов работ.

В третьей декаде марта нынешнего года был определен подрядчик, который будет осуществлять первый этап благоустройства исторической улицы Октябрьской Революции в Уфе, которая к 450-летию Уфы должна стать полу пешеходной улицей и местом притяжения. Mkset сообщал о том, что победителем аукциона стала строительная компания «Реалист», которая уже выполняла господряды в Уфе, в том числе благоустраивала парк Кашкадан. К слову, с опозданием.

На сайте госзакупок сообщается, что определение подрядчика заблокировано по результатам внеплановой проверки, а проводило ее УФАС, которое нашло в действиях заказчика нарушение федерального закона «О контрактной системе».

Комиссия установила, что предметом контракта являются работы крайне разнообразные, которые сложно сгруппировать по какому-то признаку. В тендере и демонтажные работы, и освещение с видеонаблюдением, малые архитектурные формы и многое другое. Мало того, в данную закупку входили и археологические наблюдения. ФАС такое объединение не оценила и сочла, что подобное объединение в один лот приводит к ограничению конкуренции.

СК «Реалист» Уфе известна, по данным системы Rusprofile c МУП «Уфапарк» тюменская компания заключила два госконтракта на сумму 1,1 млрд руб — оба на благоустройство Кашкадана. Также за 424 млн рублей компания благоустраивала парк Нефтехимиков в Уфе. Однако среди госконтрактов компании не только парки и дороги, но даже поставки продуктов питания в СИЗО 12 Москвы.

Арбат в Уфе построит компания, которая поставляла кур в СИЗО и опоздала с Кашкаданом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе из-за реконструкции полностью закроют движение по улице Октябрьской Революции
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
Стало известно состояние детей раненных ножом в школе в Иглино
Сегодня, 11:19
Остались за бортом: посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра
Сегодня, 10:52
Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году
Сегодня, 10:01
Одноразовое благоустройство: в Башкирии «поплыла» улица за 179 млн рублей
Сегодня, 05:16
В вузе Башкирии отреагировали на перспективы увольнения пожилых преподавателей
Сегодня, 06:18
Власти Уфы назвали новый срок завершения отопительного сезона
Сегодня, 08:12