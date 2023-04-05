Реконструкцию Октябрьской Революции в Уфе за 605 млн руб заморозили из-за жалобы ФАС

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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В третьей декаде марта нынешнего года был определен подрядчик, который будет осуществлять первый этап благоустройства исторической улицы Октябрьской Революции в Уфе, которая к 450-летию Уфы должна стать полу пешеходной улицей и местом притяжения. Mkset сообщал о том, что победителем аукциона стала строительная компания «Реалист», которая уже выполняла господряды в Уфе, в том числе благоустраивала парк Кашкадан. К слову, с опозданием.
На сайте госзакупок сообщается, что определение подрядчика заблокировано по результатам внеплановой проверки, а проводило ее УФАС, которое нашло в действиях заказчика нарушение федерального закона «О контрактной системе».
Комиссия установила, что предметом контракта являются работы крайне разнообразные, которые сложно сгруппировать по какому-то признаку. В тендере и демонтажные работы, и освещение с видеонаблюдением, малые архитектурные формы и многое другое. Мало того, в данную закупку входили и археологические наблюдения. ФАС такое объединение не оценила и сочла, что подобное объединение в один лот приводит к ограничению конкуренции.
СК «Реалист» Уфе известна, по данным системы Rusprofile c МУП «Уфапарк» тюменская компания заключила два госконтракта на сумму 1,1 млрд руб — оба на благоустройство Кашкадана. Также за 424 млн рублей компания благоустраивала парк Нефтехимиков в Уфе. Однако среди госконтрактов компании не только парки и дороги, но даже поставки продуктов питания в СИЗО 12 Москвы.