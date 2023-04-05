Путин поручает правительству акцентировать внимание на чемпионатах рабочих профессий

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
«Действительно, эти наши внутренние чемпионаты и такие мероприятия, которые мы будем проводить с теми странами, которые настроены с нами развивать отношения и сегодня, и в будущем, нужно делать так, как мы это умеем делать», — отметил Путин, цитируемый ТАСС.
Президент России также попросил правительство и администрацию президента уделить этому вопросу внимание и внести его в проект перечня поручений, пишет RT.