Путин поручает правительству акцентировать внимание на чемпионатах рабочих профессий

«Действительно, эти наши внутренние чемпионаты и такие мероприятия, которые мы будем проводить с теми странами, которые настроены с нами развивать отношения и сегодня, и в будущем, нужно делать так, как мы это умеем делать», — отметил Путин, цитируемый ТАСС.