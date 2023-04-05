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Updated Сегодня, 05:12

Путин поручает правительству акцентировать внимание на чемпионатах рабочих профессий

5 апреля 2023, 05:11
Владимир Путин призвал правительство и администрацию президента уделить особое внимание организации чемпионатов профессионального мастерства, поддержав предложение главы «Росатома» Алексея Лихачёва.

«Действительно, эти наши внутренние чемпионаты и такие мероприятия, которые мы будем проводить с теми странами, которые настроены с нами развивать отношения и сегодня, и в будущем, нужно делать так, как мы это умеем делать», — отметил Путин, цитируемый ТАСС.

Президент России также попросил правительство и администрацию президента уделить этому вопросу внимание и внести его в проект перечня поручений, пишет RT.

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