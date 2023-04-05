Остались за бортом: посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра

К слову, многие пассажиры, которые заходили в автобус в Инорсе, доезжали непосредственно до центра Уфы. Так и собеседница Mkset вышла на улице Цюрупы. Перед этим она рассказала, когда из Инорса в центр ездили частники, то интервалы между рейсами были около пяти минут, да и ходил транспорт допоздна. Однако людей в салоне было также много, как и сейчас.