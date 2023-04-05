Остались за бортом: посмотрели, как жители Уфы едут на работу утром до центра

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В восемь часов утра корреспондент Mkset вместе с жителями микрорайона Инорс ожидал на остановке «Уфимский ДОК» маршрут № 226, на который ранее поступали жалобы из-за давки в салоне. Людей на улице было много и уже на тогда свободных сидячих мест оставалось единицы.
Одна из пассажирок 226-го автобуса отметила, что такая картина наблюдается каждое утро, потому ей приходится идти несколько остановок до конечной, чтобы успеть занять место и не стоять весь следующий час.
Действительно, уже на пятой остановке, между которыми совсем небольшое расстояние, автобус набился битком. Хотя особо ловким протиснуться еще удавалось.
— Час-пик обычно еще раньше. Работники УМПО на работу к восьми утра едут, — отмечает женщина.
Между тем на часах почти 8:30, а на остановке «Стадион им. Гастелло» попасть в автобус удалось не всем желающим. В салон пробрался находчивый и, судя по всему, сильно опаздывающий на работу мужчина. Водитель предпринял несколько попыток, чтобы закрыть двери переполненного транспорта.
Проезд в общественном транспорте платный. В нашем случае билет пассажиры оплачивали проезд у водителя, до которого нужно умудриться протиснуться сквозь толпу - кондуктора в салоне не оказалось. Однако там, где он есть, не совсем понятно, как ему удается обилетить всех пассажиров, ведь в толкучке легко пропустить нескольких безбилетников. Если, конечно, кондуктору удастся в принципе пройти по переполненному салону. Остается только надеяться на порядочность граждан.
Вернемся к тому находчивому мужчине, который протиснулся в салон автобуса, когда это казалось невозможным. Вышел мужчина через несколько остановок, однако пройти дальше в салон к водителю и оплатить проезд, пожалуй, было не по силам даже ему. Тем не менее мужчина вышел из средних дверей автобуса, зашел со стороны водителя, оплатил проезд и поспешил по делам.
Рядом сидящая пассажирка отмечает, что многие так и делают - других способов пробраться сквозь толпу к водителю и заплатить 33 рубля попросту нет. А как кондукторам удается работать в таких условиях, женщина также не понимает.
По мере приближения к проспекту Октября автобус стал пустеть: пассажиры выходили, а на остановках почти никого не было. Свободнее стало дышать после остановки «2-я площадка УМПО». Сидячих мест по-прежнему не было, однако уже появилась возможность опереться на поручень, а не спину стоящего рядом незнакомца.
К слову, многие пассажиры, которые заходили в автобус в Инорсе, доезжали непосредственно до центра Уфы. Так и собеседница Mkset вышла на улице Цюрупы. Перед этим она рассказала, когда из Инорса в центр ездили частники, то интервалы между рейсами были около пяти минут, да и ходил транспорт допоздна. Однако людей в салоне было также много, как и сейчас.
В марте министр транспорта Башкирии Александр Клебанов заявил о намерении республики закупить еще 50 новых автобусов большого класса и пустить на маршрут № 226. А в конце 2022 года было закуплено еще 35 автобусов, которые были направлены обслуживать 75-й маршрут.
Казалось бы власти закупают десятки новых автобусов, а проблемы с транспортом в городе продолжают тревожить жителей и влиять на их комфорт.
Так, жительница Инорса в минувшие выходные, когда 226-й автобус уфимцы брали штурмом, сравнила происходящее с «девяностыми».
— Вспоминаю Сипайлово, как на подножках висели, ничего не меняется, только наши главы меняются, а воз и ныне там, — заявляла уфимка Людмила А.
Mkset обратился за комментарием по поводу маршрута №226 в «Башавтотранс».