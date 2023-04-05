Минкульт Башкирии закупает автомобили в лизинг на 29 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Минкульт Башкирии объявил об аукционе на предоставление в лизинг 14 автомобилей Lada. Начальная цена контракта составляет 28 918 214,19 рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Сообщается, что срок лизинга до 31 марта 2028 года. автомобили должны быть выпущены не ранее 2022 года. Также среди завяленных требований механическая коробка переда и работа на бензине.
Автомобили будут направлены в различные культурные учреждения в Уфе: Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, на киностудию «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, в театр «Нур», а также в Уфимское училище искусств.