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Космонавт рассказал, представляют ли магнитные бури опасность для МКС

5 апреля 2023, 18:08
Космонавт Герой России Андрей Борисенко озвучил свое экспертное мнение в беседе с NEWS.ru, рассказав о степени влияния магнитных бурь на работу МКС. По словам собеседника издания, такие явления не несут какой-либо значительной угрозы для функционирования станции.

Как сообщает NEWS.ru, космонавт заметил, что сотрудники станции уже привыкли к магнитным бурям, а оборудование в таких условиях работает не хуже, чем при возмущениях геомагнитного поля на Земле.

Специалист подчеркивает, что ряд устройств может работать с некоторыми искажениями в те часы и сутки, когда идет магнитная буря, но это зависит от напряженности магнитного поля Земли и динамики его изменений. Борисенко не располагает данными, которые бы показывали зависимость работы МКС от возникающих магнитных бурь. Космонавт подчеркивает, что подобные явления разной интенсивности происходят ежегодно, и они влияют на связь на станции не более, чем при возмущении геомагнитного поля на Земле.

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