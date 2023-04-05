Космонавт рассказал, представляют ли магнитные бури опасность для МКС

Специалист подчеркивает, что ряд устройств может работать с некоторыми искажениями в те часы и сутки, когда идет магнитная буря, но это зависит от напряженности магнитного поля Земли и динамики его изменений. Борисенко не располагает данными, которые бы показывали зависимость работы МКС от возникающих магнитных бурь. Космонавт подчеркивает, что подобные явления разной интенсивности происходят ежегодно, и они влияют на связь на станции не более, чем при возмущении геомагнитного поля на Земле.