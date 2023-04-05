Кому доверить ремонт телевизора?

Posted Вчера, 15:14
Published Вчера, 15:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Берем в работу все виды устройств: от кинескопных до SMART моделей. В случае нецелесообразности проведения ремонтных действий мастер говорит об этом сразу. Если получено согласие на ремонт — диагностика осуществляется бесплатно.
Сервисный центр ремонтирует телевизоры производства Samsung, LG, Sony, Philips, Daewoo, Thomson, Panasonic, Hisense и других брендов.
Наши мастера помогут с устранением причин следующих жалоб:
Ремонтные работы начинаются с точной диагностики, так как необходимо исправить причину возникновения поломки. У наших специалистов имеется профессиональное оборудование для поиска истинной причины проблемы. Только после этого называются сроки исполнения и точная стоимость работ с учетом цены заменяемых запчастей.
Для предварительной диагностики во время оформления заявки на сайте либо в телефонном режиме, сообщите диспетчеру следующие данные:
Компания имеет ряд преимуществ:
По всем интересующим вопросам и оформления заявки на вызов мастера обращайтесь по указанному номеру телефона либо в мессенджер.
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