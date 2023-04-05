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Posted Вчера, 15:14

Published Вчера, 15:14

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

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Кому доверить ремонт телевизора?

5 апреля 2023, 15:14
Фото: 1MI
Наша компания предоставляет услуги по ремонту телевизоров. Работаем без перерыва и выходных. Возможен срочный вызов мастера, который приедет в течение часа после оформления заявки.

Берем в работу все виды устройств: от кинескопных до SMART моделей. В случае нецелесообразности проведения ремонтных действий мастер говорит об этом сразу. Если получено согласие на ремонт — диагностика осуществляется бесплатно.

Особенности неисправностей телевизоров

Сервисный центр ремонтирует телевизоры производства Samsung, LG, Sony, Philips, Daewoo, Thomson, Panasonic, Hisense и других брендов.

Наши мастера помогут с устранением причин следующих жалоб:

  • устройство не запускается;
  • картинка на экране «прыгает»;
  • телевизор не включается, однако диод «Питание» мигает;
  • повреждения корпуса техники;
  • телевизор самостоятельно выключается сразу же после включения;
  • устройство оказалось залито водой;
  • экран показывает некие послания на китайском или ином языке;
  • изображение на экране затемнено (вероятнее всего, причина в некорректно работающей подсветке);
  • изображение полностью исчезло, но звук присутствует;
  • экран полностью белый;
  • появление ряби после включения;
  • изображения неестественных оттенков и другие искажения;
  • последствия повреждений после резких перепадов напряжения.

Ремонтные работы начинаются с точной диагностики, так как необходимо исправить причину возникновения поломки. У наших специалистов имеется профессиональное оборудование для поиска истинной причины проблемы. Только после этого называются сроки исполнения и точная стоимость работ с учетом цены заменяемых запчастей.

Для предварительной диагностики во время оформления заявки на сайте либо в телефонном режиме, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • диагональ экрана;
  • проявления неисправности (жалобы);
  • модель и год выпуска устройства;
  • тип подсветки.

Наши преимущества

Компания имеет ряд преимуществ:

  • отсутствие предоплаты, расчет производится только после проверки состояния устройства клиентом;
  • предоставление документов: договор на обслуживание, гарантийный талон, при необходимости — акт приема-передачи.
  • услуга ремонта техники на дому;
  • гарантия до года на все проведенные работы;
  • бесплатная транспортировка в мастерскую и обратно (при необходимости);
  • доступные цены;
  • опытные мастера, которые регулярно проходят профильные обучения.

По всем интересующим вопросам и оформления заявки на вызов мастера обращайтесь по указанному номеру телефона либо в мессенджер.

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