"Единая Россия" доставляет продукты и лекарства в Луганск и Донецк

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Фуры с продуктами, бытовой химией, предметами личной гигиены, одеждой, товарами для повседневной жизни и медикаментами изо дня в день отправляются из российских регионов. В Тюмени добровольцы «Единой России» собрали 20 тонн продуктов для людей из Краснодона. Активисты партии и население юго-западной части Москвы подготовили для Мариуполя более 1,5 тонны строительных инструментов. Столичные единороссы также выслали аппараты ИВЛ, две тонны медикаментов и расходных материалов для операций. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Распределять и доставлять гуманитарные грузы на местах помогают представители «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной кампании партии задействованы уже свыше 1 500 членов молодежных организаций. Очередной десант, состоящий из примерно 50 человек, в первых числах апреля отправился на помощь врачам и для работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.
По линии гуманитарной миссии «Единой России» на новых территориях работают врачи-волонтеры. Более 800 российских медиков помогают своим коллегам. Их задействуют даже на передовой. Единороссами запущен проект «Единая Россия спасает». В рамках него военных и мирных жителей с тяжелыми ранениями транспортируют в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края. Там они проходят лечение и реабилитацию в местных клиниках.
На сайте er.ru сообщается, что в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске единороссы с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыли пункты обогрева.
Партия уделяет особое внимание помощи армии. Военным покупают обмундирование, специальную технику и транспорт. «Единая Россия» доставила на передовую свыше 1500 радиостанций, сотни коптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронированные машины и тяжелую строительную технику. Члены политического объединения приобретают для военных разведывательные и ударные дроны. В зону СВО поступили сотни БПЛА и наземных станций управления.
“С начала спецоперации Башкортостан отправил уже 69 гуманитарных конвоев. Из них 37 колонн фур ушли для жителей ДНР и ЛНР, остальные – для военнослужащих из нашей республики. С конца сентября 2022 года функционирует Волонтерский штаб им. М. М. Шаймуратова, созданный для материальной, правовой поддержки семей мобилизованных и добровольцев, помощи им по хозяйству. Наша республика первой среди российских регионов реализовала подобный проект, что позволило оказать существенную помощь самим участникам СВО и их близким. Штаб отработал уже более 11 тысяч заявок.
На освобожденных территориях работают врачи, строители из нашей республики. Более 30 депутатов из Башкортостана разного уровня, представляющих партию «Единая Россия», принимают непосредственное участие в СВО. Недавно из зоны боевых действий вернулся служивший добровольцем под Артемовском депутат Государственного собрания республики Булат Юмадилов, которому на днях исполняется 62 года”, - рассказал Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан.