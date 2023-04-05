"Единая Россия" доставляет продукты и лекарства в Луганск и Донецк

“С начала спецоперации Башкортостан отправил уже 69 гуманитарных конвоев. Из них 37 колонн фур ушли для жителей ДНР и ЛНР, остальные – для военнослужащих из нашей республики. С конца сентября 2022 года функционирует Волонтерский штаб им. М. М. Шаймуратова, созданный для материальной, правовой поддержки семей мобилизованных и добровольцев, помощи им по хозяйству. Наша республика первой среди российских регионов реализовала подобный проект, что позволило оказать существенную помощь самим участникам СВО и их близким. Штаб отработал уже более 11 тысяч заявок.