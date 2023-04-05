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Детская поножовщина, Уфа без Арбата, пляшущие улицы и писающие мальчики в Башкирии

5 апреля 2023, 17:19
Фото: mkset.ru
Дайджест самых важных дневных новостей Уфы и Башкирии на вечер 5 апреля от Mkset.

Среда, 5 апреля была богата на новости, и хороших новостей было откровенно мало. После обеда вся республика содрогнулась от известия о том, что в школе в селе Иглино произошла поножовщина прямо на уроке. Ученица 7-класса принесла на занятия кухонный нож и напала с ним на одноклассниц прямо на уроке. Две девочки получили ранения, но к счастью серьезно не пострадали, после оказания медпомощи их отпустили домой.

Чтобы отойти от шокирующих новостей перейдем к новостям «бытовым». Жители микрорайона Инорс жаловались на давку в автобусе 226-го маршрута, причем даже ранним утром в субботу. Mkset на свой страх и риск решил лично оценить ситуацию и проехать по всему маршруту от «Уфимского ДОКа» до «СТЦ Мега» в утренний час пик. да еще и в рабочий день. Что из этого вышло читайте в репортаже.

Многомиллионного благоустройства улицы Губкина в Ишимбае хватило ровно до весны. Исполнитель работ АО «Башкиравтодор» многократно не укладывался в сроки контракта. Однако даже увеличенный срок проведения работ не помог выполнить достойно. Форменное непотребство в которое превратилась улица предлагаем изучить в материале, где помимо фотографий найдется еще кое-что интересное. А потом неожиданно для всех в компанию пришли правоохранители. Зачем — узнали здесь.

6 марта в Уфе началась реконструкция улицы Октябрьской революции. Но вот незадача, реконструкцию за 605 млн руб заморозили из-за жалобы ФАС. Комиссия установила, что предметом контракта являются работы крайне разнообразные, которые сложно сгруппировать по какому-то признаку. В тендере и демонтажные работы, и освещение с видеонаблюдением, малые архитектурные формы и многое другое. Мало того, в данную закупку входили и археологические наблюдения. ФАС такое объединение не оценила и сочла, что подобное объединение в один лот приводит к ограничению конкуренции.

Закончим дайджест если не забавной, то противоречивой новостью о писающих мальчиках. Комментарии здесь излишни, но мнения очень интересны.

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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