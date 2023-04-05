Детская поножовщина, Уфа без Арбата, пляшущие улицы и писающие мальчики в Башкирии

Среда, 5 апреля была богата на новости, и хороших новостей было откровенно мало. После обеда вся республика содрогнулась от известия о том, что в школе в селе Иглино произошла поножовщина прямо на уроке. Ученица 7-класса принесла на занятия кухонный нож и напала с ним на одноклассниц прямо на уроке. Две девочки получили ранения, но к счастью серьезно не пострадали, после оказания медпомощи их отпустили домой.