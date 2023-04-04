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В Башкирии 90-летняя бабушка осталась без помощи властей

4 апреля 2023, 05:19
Фото: 1MI
Теперь о бабушке, которой не помогала соцзащита в городе Салават, будут докладывать Бастрыкину.

Следственный комитет, причем не по Башкирии, а по России обратил внимание на размещенные в соцсетях видео о том, как одинокая 90-летняя женщина в городе Салават оказалась без помощи, которая полагалась ей от органов социальной защиты. Женщину кормили соседи, они же помогали ей с уборкой, однако узнали о том как живет бабушка они случайно и кто знает чем бы закончилась эта история, если бы волей судьбы в квартиру не выломали дверь.

Однако выломанная дверь стала окном в другую жизнь, соседи увидели в каких условиях живет бабуля, и обратились к властям, которые якобы отправили на место комиссию, которая сочла условия бабули сносными и не посчитала нужным определить ее в интернат или же назначить ей соцработника. Соседей это решение не удовлетворило и они предали ситуацию огласке. Причем весьма успешно.

На вопиющую ситуацию внимание обратил федеральный следственный комитет, о возможном бездействии должностных лиц в Салавате, связанным с отказом в предоставлении необходимой помощи 90-летней женщине, проживающей одной в квартире в тяжелых бытовых условиях, поручено доложить главе ведомства Александру Бастрыкину.

В сообщении следкома есть и требование «инициировать вопрос о немедленном предоставлении пенсионерке всех предусмотренных законом средств социальной защиты».

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#Ирина Деревянчук#Александр Бастрыкин#Новости Башкирии#Общество
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