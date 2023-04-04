В Башкирии 90-летняя бабушка осталась без помощи властей

Следственный комитет, причем не по Башкирии, а по России обратил внимание на размещенные в соцсетях видео о том, как одинокая 90-летняя женщина в городе Салават оказалась без помощи, которая полагалась ей от органов социальной защиты. Женщину кормили соседи, они же помогали ей с уборкой, однако узнали о том как живет бабушка они случайно и кто знает чем бы закончилась эта история, если бы волей судьбы в квартиру не выломали дверь.