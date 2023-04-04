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Врач из Уфы раскрыл, зависит ли размер влагалища от количества секса у женщины

4 апреля 2023, 05:52
Фото: 1MI
Врач-сексолог Артур Салахов рассказал, что влияет на размер влагалища и что важно знать о нем в первую очередь для здоровья.

Врач-сексолог и сексопатолог из Уфы Артур Салахов опубликовал разъяснительную статью на тему, о которой не принято говорить, однако замалчивание не менее опасно. 

— Очень много оскорбительных замечаний по поводу размеров влагалища и зависимости его от секса мы видим в интернете и в некультурных разговорах. Стереотип о том, что «узкое» влагалище желательно, а «свободное» влагалище нет, не только субъективен и расплывчат, но и игнорирует общее состояние здоровья и функцию влагалища, — пишет Артур Салахов.

Врач подчеркивает, что мифы о том, что секс меняет размер влагалища - это лишь мифы, а количество секса не оказывает длительного влияния на вагинальный тонус.

— При сексуальном возбуждении мышцы тазового дна, окружающие влагалище, медленно расслабляются, открывая влагалище. До, во время и сразу после секса влагалище временно становится шире. Однако, когда сексуальный акт завершён, эластичные мышцы вокруг влагалища возвращаются в исходное положение и форму, а размер влагалища не изменяется, - разъяснил врач.

Назвал сексолог и причины, по которым некоторые женщины могут чувствовать, что их влагалище в разное время становится более или менее узким. По мнению Артура Салахова, такое впечатление вызывает ряд факторов, не связанных с истинным размером влагалища:

  • Тревога по поводу секса может привести к сокращению и напряжению мышц тазового дна, что может привести к тому, что влагалище станет слишком узким для проникновения;
  • Определенные сексуальные позы могут привести к тому, что у некоторых во время секса во влагалище будет ощущаться сужение или ослабление;
  • С возрастом или после родов мышцы тазового дна могут ослабнуть, что приведет к ослаблению тонуса влагалища. Если у женщины есть беспокойство на этой почве, ей необходимо обратиться к гинекологу за лечением, но оно будет не медикаментозным. Врач вероятнее всего назначит специальные упражнения и физиотерапию.
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