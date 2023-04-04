Врач из Уфы раскрыл, зависит ли размер влагалища от количества секса у женщины

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Врач-сексолог и сексопатолог из Уфы Артур Салахов опубликовал разъяснительную статью на тему, о которой не принято говорить, однако замалчивание не менее опасно.
— Очень много оскорбительных замечаний по поводу размеров влагалища и зависимости его от секса мы видим в интернете и в некультурных разговорах. Стереотип о том, что «узкое» влагалище желательно, а «свободное» влагалище нет, не только субъективен и расплывчат, но и игнорирует общее состояние здоровья и функцию влагалища, — пишет Артур Салахов.
Врач подчеркивает, что мифы о том, что секс меняет размер влагалища - это лишь мифы, а количество секса не оказывает длительного влияния на вагинальный тонус.
— При сексуальном возбуждении мышцы тазового дна, окружающие влагалище, медленно расслабляются, открывая влагалище. До, во время и сразу после секса влагалище временно становится шире. Однако, когда сексуальный акт завершён, эластичные мышцы вокруг влагалища возвращаются в исходное положение и форму, а размер влагалища не изменяется, - разъяснил врач.
Назвал сексолог и причины, по которым некоторые женщины могут чувствовать, что их влагалище в разное время становится более или менее узким. По мнению Артура Салахова, такое впечатление вызывает ряд факторов, не связанных с истинным размером влагалища: