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Весна как паранойя: психиатр из Уфы назвал 14 признаков весеннего обострения у людей

4 апреля 2023, 06:43
Фото: 1MI
Конкретно весеннего обострения не существует, как и нет конкретной причины развития сезонных обострений расстройств, но есть закономерности, которые выявили биологи и психиатры.

С наступлением весны многие пугающие новости о разного рода преступлениях или же просто чудаковатых человеческих выходках сопровождаются комментариями в духе «пришла весна, а с ней и обострение». Имеют ли эти замечания под собой смысл или же «весеннее обострение» — это не больше чем крылатая фраза и городская легенда?

С этим вопросом мы обратились к врачу-психиатру, психотерапевту, специалисту центра Mental Help Ринату Сиразетдинову и узнали, что обострение весной действительно существует. По словам врача, также существует оно летом, зимой и осенью. Сезонное расстройство даже является официальным диагнозом. Но обо всем по порядку.

Шизофрения зимой, биполярное расстройство осенью

Доктор Сиразетдинов как человек науки подметил, что «весеннее обострение» — это бытовой термин, а не медицинский. Да, этим словосочетанием намекают на то, что в это время года у людей с психическими расстройствами случаются обострения заболевания. По словам Сиразетдинова, обострение психических расстройств может случаться не только в весенний период, но и в зимний, летний и осенний. В общем, «у природы нет плохой погоды».

— Есть исследования, которые подтверждают увеличение количества обострений психических расстройств в разные сезоны года. Например, исследование, опубликованное в 2014 году, показало, что у пациентов с биполярным аффективным расстройством обострения чаще в осеннее-зимний период, нежели весной- летом. Другое исследование, проведенное в 2015 году, показало, что госпитализация людей с шизофренией случается чаще в зимний период. Еще одно интересное исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что у людей с депрессивными и тревожными расстройствами частота обострений выше в зимний период, — рассказывает Ринат Сиразетдинов.

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Вот она пришла весна как паранойя

Глядя на эти данные, хочется поспорить с нашим собеседником. Как же так? Со школьной скамьи «весенним обострением» объяснялось все — от ротозейства и невнимательности на уроках до попыток суицида или же изнасилования. Однако современная медицина уверена в том, что времена года не являются основным фактором ухудшения психических состояний. Так, психиатр Ринат Сиразетдинов смену сезонов называет одной из колоссального количества причин ухудшения психического состояния.

— Сегодня в мире главенствующей моделью, объясняющей развитие психических расстройств, является биопсихосоциальная. Она показывает, что в развитии расстройства у человека играют роль как биологические нарушения, то есть наследственность, биохимия, анатомия, так и психологические факторы — стрессы, травматические события, изоляция, низкая самооценка и, разумеется, социальные факторы — низкий социально-экономический статус, отсутствие поддержки или же дискриминация, — разъясняет специалист, «защищая» прекрасное время года.

Однако все-таки доктор Сиразетдинов «на пальцах» объясняет, как именно смена сезона влияет на состояние души, то есть психики человека.

— Изменение времени года привносит с собой изменение светового дня, количества солнечного света, влажности и температуры за окном, а также биологических ритмов человека в виде изменения количества часов сна, появления пыльцы и развития аллергии, а также здесь есть когнитивный компонент - то есть убеждение в том, что лето - это приятно и круто, а зима априори «отстой», — перечислил врач-психиатр.

И если конкретной причины развития сезонных обострений психических расстройств нет, то есть закономерности, которые смогли заметить биологи и психиатры.

  • Уменьшение количества солнечного света может привести к уменьшению количества серотонина и норадреналина, а они участвуют во многих процессах в головном мозге, отвечают за эмоциональную устойчивость, влияют на настроение и участвуют в терморегуляции.
  • Мелатонин вырабатывается, когда за окном темнота, помогая нам засыпать. Зимой света мало, мелатонина может стать много - из-за этого может быть сонливость, вялость и усталость.
  • Витамин D вырабатывается при попадании солнечных лучей на нашу кожу. В периоды с коротким световым днем уровень витамина D падает, а он, как полагают врачи, связан с активностью серотонина и дофамина, о которых указано выше.
  • Влажность и жара в некоторых исследованиях демонстрировали при сравнении разных регионов разное развитие. В Индии чаще наблюдалось сезонное аффективное расстройство летом, а в Италии чаще зимой. В другом исследовании в Австралии гораздо чаще регистрировалось сезонное аффективное расстройство летом, чем зимой.
  • В нескольких исследований пыльца как основной фактор развития аллергии, демонстрировала увеличение развития депрессии в период цветения.
  • Когнитивный компонент - люди могут чувствовать себя неважно и, смотря на других, задумываться «почему всем хорошо, а мне тяжело, что со мной нет так?», а зимой думать «у всех каникулы, все веселятся, а я нет, что со мной не так», что дальше приводит к дальнейшим негативным размышлениям.

Ваш диагноз — весна

Доктор Ринат Сиразетдинов рассказал о том, что существует официальный «сезонный диагноз» и называется он сезонным аффективным расстройством. Впервые его описал американский психиатр Норман Розенталь еще в 1984 году. И у заболевания есть четкие критерии. Приведем их список по сезонам.

 Зимний вариант характеризуется:

  • повышением аппетита,
  • тягой к углеводам,
  • увеличением веса,
  • повышенной сонливостью,
  • психомоторной заторможенностью,
  • социальной изоляцией,
  • раздражительностью,
  • потерей интереса к любой деятельности.

Летний вариант отличается:

  • снижением аппетита,
  • потерей веса,
  • бессонницей,
  • психомоторным возбуждением,
  • беспокойством,
  • агрессивным поведением.

Общим для этих вариантов будет четкое возникновение в определенное время года и полное исчезновение симптомов во время наступления следующего временного периода года.

У природы нет плохой погоды

Однако существуют и немедикаментозные рекомендации от специалистов, которыми поделился врач Сиразетдинов.

— Если причиной ухудшения состояния является летний период, то советую использовать светонепроницаемые шторы, находиться в помещении с кондиционером и низким уровнем влажности, лечить аллергию или избегать аллергенов - это может улучшить состояние человека. Если причиной ухудшения является зима, то рекомендации будут противоположные - посещения солярия, создание эффекта дневного света в помещении и использование увлажнителей воздуха могут способствовать улучшению состояния, — перечислил Ринат Сиразетдинов.

Упомянул врач-психиатр и безусловную эффективность когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает не только в моменты «сезонных обострений», но и является профилактикой возникновения таких состояний.

Информация в статье носит информационный характер. При любых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу.

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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