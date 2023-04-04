Весна как паранойя: психиатр из Уфы назвал 14 признаков весеннего обострения у людей

Доктор Сиразетдинов как человек науки подметил, что «весеннее обострение» — это бытовой термин, а не медицинский. Да, этим словосочетанием намекают на то, что в это время года у людей с психическими расстройствами случаются обострения заболевания. По словам Сиразетдинова, обострение психических расстройств может случаться не только в весенний период, но и в зимний, летний и осенний. В общем, «у природы нет плохой погоды».