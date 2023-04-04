Весна как паранойя: психиатр из Уфы назвал 14 признаков весеннего обострения у людей

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
С наступлением весны многие пугающие новости о разного рода преступлениях или же просто чудаковатых человеческих выходках сопровождаются комментариями в духе «пришла весна, а с ней и обострение». Имеют ли эти замечания под собой смысл или же «весеннее обострение» — это не больше чем крылатая фраза и городская легенда?
С этим вопросом мы обратились к врачу-психиатру, психотерапевту, специалисту центра Mental Help Ринату Сиразетдинову и узнали, что обострение весной действительно существует. По словам врача, также существует оно летом, зимой и осенью. Сезонное расстройство даже является официальным диагнозом. Но обо всем по порядку.
Доктор Сиразетдинов как человек науки подметил, что «весеннее обострение» — это бытовой термин, а не медицинский. Да, этим словосочетанием намекают на то, что в это время года у людей с психическими расстройствами случаются обострения заболевания. По словам Сиразетдинова, обострение психических расстройств может случаться не только в весенний период, но и в зимний, летний и осенний. В общем, «у природы нет плохой погоды».
— Есть исследования, которые подтверждают увеличение количества обострений психических расстройств в разные сезоны года. Например, исследование, опубликованное в 2014 году, показало, что у пациентов с биполярным аффективным расстройством обострения чаще в осеннее-зимний период, нежели весной- летом. Другое исследование, проведенное в 2015 году, показало, что госпитализация людей с шизофренией случается чаще в зимний период. Еще одно интересное исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что у людей с депрессивными и тревожными расстройствами частота обострений выше в зимний период, — рассказывает Ринат Сиразетдинов.
Глядя на эти данные, хочется поспорить с нашим собеседником. Как же так? Со школьной скамьи «весенним обострением» объяснялось все — от ротозейства и невнимательности на уроках до попыток суицида или же изнасилования. Однако современная медицина уверена в том, что времена года не являются основным фактором ухудшения психических состояний. Так, психиатр Ринат Сиразетдинов смену сезонов называет одной из колоссального количества причин ухудшения психического состояния.
— Сегодня в мире главенствующей моделью, объясняющей развитие психических расстройств, является биопсихосоциальная. Она показывает, что в развитии расстройства у человека играют роль как биологические нарушения, то есть наследственность, биохимия, анатомия, так и психологические факторы — стрессы, травматические события, изоляция, низкая самооценка и, разумеется, социальные факторы — низкий социально-экономический статус, отсутствие поддержки или же дискриминация, — разъясняет специалист, «защищая» прекрасное время года.
Однако все-таки доктор Сиразетдинов «на пальцах» объясняет, как именно смена сезона влияет на состояние души, то есть психики человека.
— Изменение времени года привносит с собой изменение светового дня, количества солнечного света, влажности и температуры за окном, а также биологических ритмов человека в виде изменения количества часов сна, появления пыльцы и развития аллергии, а также здесь есть когнитивный компонент - то есть убеждение в том, что лето - это приятно и круто, а зима априори «отстой», — перечислил врач-психиатр.
И если конкретной причины развития сезонных обострений психических расстройств нет, то есть закономерности, которые смогли заметить биологи и психиатры.
Доктор Ринат Сиразетдинов рассказал о том, что существует официальный «сезонный диагноз» и называется он сезонным аффективным расстройством. Впервые его описал американский психиатр Норман Розенталь еще в 1984 году. И у заболевания есть четкие критерии. Приведем их список по сезонам.
Зимний вариант характеризуется:
Летний вариант отличается:
Общим для этих вариантов будет четкое возникновение в определенное время года и полное исчезновение симптомов во время наступления следующего временного периода года.
Однако существуют и немедикаментозные рекомендации от специалистов, которыми поделился врач Сиразетдинов.
— Если причиной ухудшения состояния является летний период, то советую использовать светонепроницаемые шторы, находиться в помещении с кондиционером и низким уровнем влажности, лечить аллергию или избегать аллергенов - это может улучшить состояние человека. Если причиной ухудшения является зима, то рекомендации будут противоположные - посещения солярия, создание эффекта дневного света в помещении и использование увлажнителей воздуха могут способствовать улучшению состояния, — перечислил Ринат Сиразетдинов.
Упомянул врач-психиатр и безусловную эффективность когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает не только в моменты «сезонных обострений», но и является профилактикой возникновения таких состояний.
* Информация в статье носит информационный характер. При любых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу.