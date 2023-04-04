В Уфе в зоне разгрузки продуктового супермаркета грузовик насмерть переехал женщину

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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4 апреля в Уфе произошло ДТП у продуктового магазина. Водитель грузовика MAN отъезжал от зоны разгрузки товара и наехал на женщину, которая проходила мимо. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, аналогичный случай произошел в прошлом году на Гурьевском рынке в Кировском районе Уфы. Тогда водитель автомобиля Газель сдавая назад не заметил женщину пешехода и наехал на нее, позже он пояснил, что когда ощутил, что машина наехала на какой-то предмет, он решил, что это поддон.