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В Уфе в зоне разгрузки продуктового супермаркета грузовик насмерть переехал женщину

4 апреля 2023, 06:44
Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе
Женщина скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи.

4 апреля в Уфе произошло ДТП у продуктового магазина. Водитель грузовика MAN отъезжал от зоны разгрузки товара и наехал на женщину, которая проходила мимо. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, аналогичный случай произошел в прошлом году на Гурьевском рынке в Кировском районе Уфы. Тогда водитель автомобиля Газель сдавая назад не заметил женщину пешехода и наехал на нее, позже он пояснил, что когда ощутил, что машина наехала на какой-то предмет, он решил, что это поддон.

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#Новости Уфы#Происшествия#Ирина Деревянчук
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