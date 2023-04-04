В Уфе в зоне разгрузки продуктового супермаркета грузовик насмерть переехал женщину

Напомним, аналогичный случай произошел в прошлом году на Гурьевском рынке в Кировском районе Уфы. Тогда водитель автомобиля Газель сдавая назад не заметил женщину пешехода и наехал на нее, позже он пояснил, что когда ощутил, что машина наехала на какой-то предмет, он решил, что это поддон.