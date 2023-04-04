В Уфе сад имени Аксакова закрыли на реконструкцию

Напомним, пять контрактов на общую сумму в 241 миллионов рублей были заключены в марте с компанией ООО «Альбит», которая устанавливала на Набережной стелу «Уфа-город трудовой доблести». Уже в этом году компания выиграла тендер и на капитальный ремонт здания МВД в центре Уфы.