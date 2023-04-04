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В Уфе сад имени Аксакова закрыли на реконструкцию

4 апреля 2023, 15:22
Фото: vk.com/club28519797

С 4 апреля сад имени Аксакова в Уфе закрыт на реконструкцию

Благоустраивать сад за 241 миллион рублей будет компания-автор стелы на Набережной Белой.

С сегодняшнего дня сад имени Аксакова в Уфе закрыт на реконструкцию, следовательно, доступ на территорию будет ограничен до окончания ремонтных работ. Заверить реконструкцию планируют в конце сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Известно, что территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. А металлическую композицию «Аленький цветочек» заменят на новую.

Напомним, пять контрактов на общую сумму в 241 миллионов рублей были заключены в марте с компанией ООО «Альбит», которая устанавливала на Набережной стелу «Уфа-город трудовой доблести». Уже в этом году компания выиграла тендер и на капитальный ремонт здания МВД в центре Уфы.

Сад Аксакова в Уфе за 241 млн благоустроит компания-автор стелы на Набережной Белой
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#Элина Сайфранова
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