В Уфе сад имени Аксакова закрыли на реконструкцию

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
С сегодняшнего дня сад имени Аксакова в Уфе закрыт на реконструкцию, следовательно, доступ на территорию будет ограничен до окончания ремонтных работ. Заверить реконструкцию планируют в конце сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Известно, что территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. А металлическую композицию «Аленький цветочек» заменят на новую.
Напомним, пять контрактов на общую сумму в 241 миллионов рублей были заключены в марте с компанией ООО «Альбит», которая устанавливала на Набережной стелу «Уфа-город трудовой доблести». Уже в этом году компания выиграла тендер и на капитальный ремонт здания МВД в центре Уфы.