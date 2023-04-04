В одном из сельсоветов Башкирии ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

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3 апреля в Пугачевском сельсовете Федоровского района Башкирии обнаружили, что ручей покрыт радужной пленкой, той самой, которая «окрашивает» городские лужи. Однако здесь ситуация была куда серьезней, близ деревни Юрматы, где появилась пленка на ручье, работает складская транспортная площадка предприятия, размещены емкости с дизтопливом, а также насосная станция.
На месте разлива работают 23 человека и 11 единиц техники. Режим ЧС введен главой Федоровского района вчера, 3 апреля, а сниматься будет лишь после особого распоряжения.
По информации регионального МЧС, радужная плёнка обнаружена в ручье вблизи деревни Юрматы Федоровского района Башкирии. В населённом пункте расположена транспортная складская площадка одного из предприятий. Там размещены две емкости с дизельным топливом и насосная станция для заправки сельскохозяйственной техники.
Сейчас на месте происшествия организована работа по рекультивации загрязненного грунта, произведена обваловка по периметру топливных ёмкостей, приняты меры по недопущению повторного разлива нефтепродуктов, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии около полуночи.
Однако в утреннем сообщении пресс-службы прокуратуры по Башкирии, на месте произошло загрязнение не ручья, а реки Уляй. По предварительным данным надзорного ведомства ЧП произошло из-за разгерметизации металлической емкости. Так дизтопливо попало на почву, а в затем с талыми водами в реку.
На месте происшествия работает Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов, прокурор Федоровского района и его заместитель. Анализы почвы и воды отобрали специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» и «Управления государственного аналитического контроля при Минэкологии» произведен отбор проб воды и почвы.
Разлив на данный момент локализован путем формирования обваловки по периметру. В ходе же прокурорской проверки будут установлены все причины и обстоятельства ЧП, а также дана оценка действиям лиц, ответственных за эксплуатацию топливного резервуара. Разумеется, что при наличии на то оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.