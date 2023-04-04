В одном из сельсоветов Башкирии ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

Разлив на данный момент локализован путем формирования обваловки по периметру. В ходе же прокурорской проверки будут установлены все причины и обстоятельства ЧП, а также дана оценка действиям лиц, ответственных за эксплуатацию топливного резервуара. Разумеется, что при наличии на то оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.