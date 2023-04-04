В Башкирии с 5 апреля ограничат движение большегрузов

В Башкирии с 5 по 30 апреля вводится ограничение движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Как заявил министр транспорта РБ Александр Клебанов, мера необходима для сохранения дорог и минимизации нагрузки на асфальт в условиях весенней распутицы.