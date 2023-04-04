В Башкирии с 5 апреля ограничат движение большегрузов

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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В Башкирии с 5 по 30 апреля вводится ограничение движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Как заявил министр транспорта РБ Александр Клебанов, мера необходима для сохранения дорог и минимизации нагрузки на асфальт в условиях весенней распутицы.
Грузовикам с превышенной массой, которым все же необходимо воспользоваться региональными дорогами, необходимо будет возместить ущерб. Полученные средства направят на ремонт дорог.
Ранее большегрузам запретили въезд в Уфу с 1 по 30 апреля.