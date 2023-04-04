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В Башкирии с 5 апреля ограничат движение большегрузов

4 апреля 2023, 15:57
Ограничения вводятся на дорогах регионального значения.

В Башкирии с 5 по 30 апреля вводится ограничение движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Как заявил министр транспорта РБ Александр Клебанов, мера необходима для сохранения дорог и минимизации нагрузки на асфальт в условиях весенней распутицы.

Грузовикам с превышенной массой, которым все же необходимо воспользоваться региональными дорогами, необходимо будет возместить ущерб. Полученные средства направят на ремонт дорог.

Ранее большегрузам запретили въезд в Уфу с 1 по 30 апреля. 

Большегрузам с 1 по 30 апреля ограничат въезд в Уфу
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#Элина Сайфранова
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