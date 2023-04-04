В апреле жителей Башкирии ждет один дополнительный выходной день

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В апреле жителей Башкирии ждет один дополнительный выходной. Как сообщает республиканский Минтруд, 21 апреля будет праздноваться Ураза-Байрам и в соответствии с постановлением правительства Башкирии день объявлен нерабочим.
Следовательно, для тех граждан, которые трудятся графику пятидневной рабочей недели, выходными будут 21, 22 и 23 апреля. Также рабочий день 20 апреля будет сокращен на один час.
Ранее эксперты объясняли, как длинные выходные повлияют на заработную плату.