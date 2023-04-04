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В апреле жителей Башкирии ждет один дополнительный выходной день

4 апреля 2023, 15:30
Фото: 1MI
Это связано с празднованием Ураза-байрама.

В апреле жителей Башкирии ждет один дополнительный выходной. Как сообщает республиканский Минтруд, 21 апреля будет праздноваться Ураза-Байрам и в соответствии с постановлением правительства Башкирии день объявлен нерабочим.

Следовательно, для тех граждан, которые трудятся графику пятидневной рабочей недели, выходными будут 21, 22 и 23 апреля. Также рабочий день 20 апреля будет сокращен на один час.

Ранее эксперты объясняли, как длинные выходные повлияют на заработную плату. 

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#Элина Сайфранова
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