Стало известно состояние 12-летнего мальчика, на которого напали с топором

Накануне, в Стерлибашевском районе произошло нападение на 12-летнего мальчика с топором. Тогда состояние мальчика медики оценивали как крайне тяжелое, для проведения операции в район приезжала бригада медиков из РДКБ, операция длилась всю ночь. Сейчас, по данным Минздрава Башкирии, пострадавший в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.