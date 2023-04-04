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Стало известно состояние 12-летнего мальчика, на которого напали с топором

4 апреля 2023, 09:27
Фото: 1MI
Нападение произошло в Стерлибашевском районе Башкирии.

Накануне, в Стерлибашевском районе произошло нападение на 12-летнего мальчика с топором.  Тогда состояние мальчика медики оценивали как крайне тяжелое, для проведения операции в район приезжала бригада медиков из РДКБ, операция длилась всю ночь. Сейчас, по данным Минздрава Башкирии, пострадавший в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Нападение произошло 2 апреля, в Стерлибашевском районе. Мужчина топором наносил удары по рукам и ногам мальчика, а после попытался покончить собой, сделать это ему помешали подоспевшие родственники. 

Нападавшим, по данным следствия, был муж старшей сестры мальчика. По версии следствия, между мужчиной и мальчиком возникали бытовые конфликты, в результате чего у него возникла личная неприязнь к несовершеннолетнему. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». 

В Башкирии мужчина с топором напал на 12-летнего мальчика
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#Элина Сайфранова
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