Стало известно состояние 12-летнего мальчика, на которого напали с топором

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Накануне, в Стерлибашевском районе произошло нападение на 12-летнего мальчика с топором. Тогда состояние мальчика медики оценивали как крайне тяжелое, для проведения операции в район приезжала бригада медиков из РДКБ, операция длилась всю ночь. Сейчас, по данным Минздрава Башкирии, пострадавший в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.
Нападение произошло 2 апреля, в Стерлибашевском районе. Мужчина топором наносил удары по рукам и ногам мальчика, а после попытался покончить собой, сделать это ему помешали подоспевшие родственники.
Нападавшим, по данным следствия, был муж старшей сестры мальчика. По версии следствия, между мужчиной и мальчиком возникали бытовые конфликты, в результате чего у него возникла личная неприязнь к несовершеннолетнему. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».