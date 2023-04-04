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Published Сегодня, 03:55

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Момент ДТП с певцом из Башкирии Элвином Греем попал на видео

4 апреля 2023, 03:55
Фото: соцсети Радика Юльякшина
Трюк был нужен для съемок клипа, однако Радик Юльякшин «пострадал за искусство».

Как сообщал вчера Mkset на съемках клипа в гастрольном туре Радик Юльякшина, также широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, произошло небольшое ЧП. Решивший попробовать себя и в стезе каскадера артист неудачно упал и зажал руку, однако, не сломал ее. Как Радик Юльякшин получил травму хорошо видно на видеозаписи.

Видео: соцсети Радика Юльякшина

В связи с полученной травмой Элвин Грей не стал отменять гастрольный тур, а лишь перенес несколько концертов. Пять мероприятий перенесены с апреля на июнь.

— Посоветовавшись с врачами взял месяц на восстановление, — написал артист в своих соцсетях.

Напомним, перед гастрольным туром певец весьма радикально сменил образ, нарастив платиновые дреды, которые вызвали противоречивые эмоции у поклонников артиста.

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