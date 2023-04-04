Момент ДТП с певцом из Башкирии Элвином Греем попал на видео

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Как сообщал вчера Mkset на съемках клипа в гастрольном туре Радик Юльякшина, также широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, произошло небольшое ЧП. Решивший попробовать себя и в стезе каскадера артист неудачно упал и зажал руку, однако, не сломал ее. Как Радик Юльякшин получил травму хорошо видно на видеозаписи.
В связи с полученной травмой Элвин Грей не стал отменять гастрольный тур, а лишь перенес несколько концертов. Пять мероприятий перенесены с апреля на июнь.
— Посоветовавшись с врачами взял месяц на восстановление, — написал артист в своих соцсетях.
Напомним, перед гастрольным туром певец весьма радикально сменил образ, нарастив платиновые дреды, которые вызвали противоречивые эмоции у поклонников артиста.