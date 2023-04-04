Момент ДТП с певцом из Башкирии Элвином Греем попал на видео

Как сообщал вчера Mkset на съемках клипа в гастрольном туре Радик Юльякшина, также широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, произошло небольшое ЧП. Решивший попробовать себя и в стезе каскадера артист неудачно упал и зажал руку, однако, не сломал ее. Как Радик Юльякшин получил травму хорошо видно на видеозаписи.