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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Останки двух девушек, убитых 22 года назад, найдены в Красноярском крае

4 апреля 2023, 14:26
Следственный комитет России по Красноярскому краю сообщил, что в Кежемском районе обнаружены останки двух девушек, которые пропали 22 года назад.

В ходе длительных поисков, проводившихся на территории площадью более 900 кв. м., оперативные сотрудники нашли костные останки девушек и личные вещи, такие как часы, обувь и предметы одежды, пишет RT.

По заявлению СК, 16-летняя и 17-летняя девушки были убиты в июне 2000 года, когда пришли в гараж к знакомому, чтобы потребовать вернуть долг. В ходе конфликта мужчина убил девушек кувалдой, затем сбросил их тела в яму и скрылся.

Расследование этого дела продолжалось много лет, но было раскрыто только после задержания подозреваемого 24 марта 2022 года, который признался в убийстве во время допроса.

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