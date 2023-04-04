Останки двух девушек, убитых 22 года назад, найдены в Красноярском крае

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В ходе длительных поисков, проводившихся на территории площадью более 900 кв. м., оперативные сотрудники нашли костные останки девушек и личные вещи, такие как часы, обувь и предметы одежды, пишет RT.
По заявлению СК, 16-летняя и 17-летняя девушки были убиты в июне 2000 года, когда пришли в гараж к знакомому, чтобы потребовать вернуть долг. В ходе конфликта мужчина убил девушек кувалдой, затем сбросил их тела в яму и скрылся.
Расследование этого дела продолжалось много лет, но было раскрыто только после задержания подозреваемого 24 марта 2022 года, который признался в убийстве во время допроса.