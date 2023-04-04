Останки двух девушек, убитых 22 года назад, найдены в Красноярском крае

По заявлению СК, 16-летняя и 17-летняя девушки были убиты в июне 2000 года, когда пришли в гараж к знакомому, чтобы потребовать вернуть долг. В ходе конфликта мужчина убил девушек кувалдой, затем сбросил их тела в яму и скрылся.