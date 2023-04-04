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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Новые случаи кори, санавиация для изрубленного топор мальчика и вертолет Хаброва

4 апреля 2023, 16:07
Главные события 4 апреля в Башкирии по версии Mkset.

В Башкирии зафиксировано 19 случаев заражения корью. Как сообщили корреспонденту Mkset в Роспотребнадзоре, инфекция обнаружена в Стерлитамаке, а также в Уфимском и Аургазинском районах. Напомним, что корь поражает почти каждого человека вне зависимости от его возраста, а специфических лекарственных средств для лечения кори не существует. Самым эффективных профилактическим мероприятием является вакцинация. 

Порубленного топором 12-летнего мальчика доставили санавиацией в РДКБ г. Уфы. ГВрачи «были шокированы произошедшем», мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными рублено-рваными и размноженными ранами, он потерял более 40% крови. На данный момент мальчик находится на ИВЛ в реанимационном отделении. По словам министра, шанс сохранить мальчику жизнь — есть.

Подробнее о произошедшем рассказывали здесь. 

Военный адвокат рассказал, что делать жителям Башкирии с электронной повесткой. Адвокат по военным делам Максим Гребенюк объяснил, что повестка через «Госуслуги» — это больше не повестка, а способ оповещения в электронном виде. И если он проигнорирует данное оповещение, он не будет нести никакую ответственность, заявил адвокат. 

Пять месяцев полетов на вертолете главы Башкирии в 2022 году обошлись в 67 млн рублей. Детали контрактов с авиакомпанией раскрыл арбитражный суд.

#Элина Сайфранова
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