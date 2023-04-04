Новые случаи кори, санавиация для изрубленного топор мальчика и вертолет Хаброва

Военный адвокат рассказал, что делать жителям Башкирии с электронной повесткой. Адвокат по военным делам Максим Гребенюк объяснил, что повестка через «Госуслуги» — это больше не повестка, а способ оповещения в электронном виде. И если он проигнорирует данное оповещение, он не будет нести никакую ответственность, заявил адвокат.