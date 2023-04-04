На трассе в Башкирии нашли гранату

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В последний день марта, 31 числа рабочие на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит заприметили в нескольких метрах от обочины странный предмет, напоминающий гранату. Издали запечатлев находку на фото они вызвали полицию. Помимо полиции на место прибыли и саперы ОМОН.
Как пояснили Mkset в пресс-службе Росгвардии по Башкирии находка, к счастью, оказалась муляжом и не представляла опасности.
Напомним, за несколько дней до находки муляжа гранаты в центре Уфы на остановке обнаружили противопехотную мину «Лепесток», точнее ее муляж. Схема действий граждан была верной, они сообщили в полицию, а на место прибыли специалисты Росгвардии, которые обезвредили учебный боеприпас.