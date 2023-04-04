На трассе в Башкирии нашли гранату

Напомним, за несколько дней до находки муляжа гранаты в центре Уфы на остановке обнаружили противопехотную мину «Лепесток», точнее ее муляж. Схема действий граждан была верной, они сообщили в полицию, а на место прибыли специалисты Росгвардии, которые обезвредили учебный боеприпас.