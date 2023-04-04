На экс-директора СУРСИС в Уфе завели уголовное дело за ущерб бюджету в 35 млн рублей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В отношении экс-директора учреждения «Специализированное Управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», а также ряда должностных лиц из мэрии Уфы возбудили уголовное дело. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что тремя годами ранее — в мае 2020 года экс-руководитель учреждения заключил договор купли-продажи асфальтобетонного модульного завода в Иглинском районе республики. Его стоимость составила порядка 35 миллионов рублей.
— В нарушение установленных требования совершение сделки за счет бюджета не было согласовано с администрацией города Уфы, а приобретенный завод фактически не функционировал и не использовался по назначению. Несмотря на это, должностные лица мэрии удовлетворили заявление руководителя МБУ «СУРСИС» и выделили из городского бюджета 35 миллионов рублей на финасирование понесенных затрат, — проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что помимо этого учреждение в целях хранения техники заключало фиктивные договоры аренды с «Дорожным эксплуатационным предприятием № 104». Сумма ущерба, нанесенного в результате этого. превысила 600 тысяч рублей.