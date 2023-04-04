На экс-директора СУРСИС в Уфе завели уголовное дело за ущерб бюджету в 35 млн рублей

В отношении экс-директора учреждения «Специализированное Управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», а также ряда должностных лиц из мэрии Уфы возбудили уголовное дело. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.